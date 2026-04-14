El futuro del banquillo de la Selección Colombia es una gran incertidumbre para todos después del Mundial. Hace poco se informó que la FCF no tendría intención de renovar su contrato, y ahora Ramón Jesurún, presidente de la FCF, aclara el futuro del DT.

En una breve entrevista con los medios de comunicación, Ramón Jesurún, no dudó en dejar claro cuál es el futuro del entrenador: “Lo miraremos (su renovación). No apresuren los tiempos, calmita“, comentó el directivo muy tranquilo.

Néstor Lorenzo solo tiene contrato con Colombia hasta finales del Mundial 2026. De ahí que, ahora mismo sea una total incertidumbre si se quedará o no en el equipo nacional. Ambas partes ahora mismo están centrados en lo que será la siguiente Copa del Mundo.

Por otro lado, Jesurún también reveló que nadie está cuestionando a Lorenzo a la interna, sobre todo aún después de perder contra Croacia y Francia: “¿Quién cuestiona el futuro de Lorenzo? Absolutamente es el técnico en propiedad de la Selección y estamos muy contentos con él“, afirmó el directivo.

Néstor Lorenzo llevó a Colombia a la final de la Copa América, siendo su máximo momento y nivel con el combinado nacional, desde entonces la Selección no viene a ese ritmo. Las últimas dos derrotas en los amistosos hicieron crecer los rumores de su salida.

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Los números de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ha dirigido ya un total de 44 partidos entre todas las competencias. Ganando 26 partidos, empatando 11 y perdiendo tan solo 7 encuentros. El contrato del DT caduca oficialmente el próximo 31 de julio.

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