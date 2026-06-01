¡Cambio de ciclo en Ecuador! Los jugadores que fueron al Mundial 2022 y que no irán al de 2026

Tras la revelación de la lista de la Selección de Ecuador, se confirmó lo que venía siendo un “secreto a voces” y una importante renovación en ‘La Tri’. Beccacece decidió dejar afuera a un total de 13 jugadores de los que fueron al Mundial 2022. El DT aún mantiene una base, pero cambió el 50% de la plantilla.
De los jugadores que fueron al Mundial de 2022 y que no estarán para competir en el Mundial de 2026 se destacan nombres como Alexander Domínguez, Romario Ibarra, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Jeremy Sarmiento y otros.
Los que fueron al Mundial de 2022 y que no irán al Mundial de 2026
Las 13 ausencias confirmadas de la lista de Ecuador entre 2022 y 2026 son:
- Alexander Domínguez
- Robert Arboleda
- Xavier Arreaga
- Diego Palacios
- Carlos Gruezo
- José Cifuentes
- Jhegson Méndez
- Ángel Mena
- Jeremy Sarmiento
- Ayrton Preciado
- Romario Ibarra
- Michael Estrada
- Djorkaeff Reasco
De estos 13 jugadores, todos siguen en activo y jugando en algún club. Solo Ángel Mena decidió retirarse de la Selección de Ecuador en elm mismo proceso de Beccacece. Otros como Jhegson Méndez o Jeremy Sarmiento fueron llamados en algún momento del ciclo y luego descartados.
Ecuador tendrá varios jugadores que jueguen su segundo Mundial. (Foto: GettyImages)
Los jugadores de Ecuador que jugarán su segundo Mundial
Beccacece mantuvo una base de nombres muy importantes para Ecuador que ahora jugarán su segunda Copa del Mundo, con mucha más experiencia que en 2022:
- Hernán Galíndez
- Moisés Ramírez
- Ángelo Preciado
- William Pacho
- Jackson Porozo
- Félix Torres
- Piero Hincapié
- Pervis Estupiñán
- Moisés Caicedo
- Alan Franco
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
- Kevin Rodríguez
Habrá 13 debutantes en la Selección de Ecuador para el Mundial 2026, que son de la confianza de Beccacece. ‘La Tri’ ya trabajará con todos estos jugadores de cara al amistoso contra Guatemala y también para el debut contra Costa de Marfil en la Copa del Mundo.
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026
Así está el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
- Curazao vs Ecuador (20/6)
- Ecuador vs Alemania (25/6)
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En síntesis:
- Sebastián Beccacece concretó una profunda renovación en la Selección de Ecuador, dejando fuera de la convocatoria al 50% de la plantilla que disputó el Mundial de Qatar 2022.
- Figuras clave del proceso anterior como Alexander Domínguez, Carlos Gruezo, Jeremy Sarmiento y Michael Estrada forman parte de las 13 ausencias confirmadas para este nuevo torneo.
- Una base de 13 futbolistas, liderada por Enner Valencia, Moisés Caicedo y Piero Hincapié, disputará su segunda Copa del Mundo consecutiva con mayor experiencia internacional.