Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Selección Ecuador

¡Cambio de ciclo en Ecuador! Los jugadores que fueron al Mundial 2022 y que no irán al de 2026

Los espectaculares cambios que hizo la Selección de Ecuador en su plantilla para el Mundial 2026, comparada con la plantilla de 2022.

Fueron al Mundial de 2022, pero no estarán en el Mundial de 2026.
© GettyImages/ Edit BVFueron al Mundial de 2022, pero no estarán en el Mundial de 2026.

Tras la revelación de la lista de la Selección de Ecuador, se confirmó lo que venía siendo un “secreto a voces” y una importante renovación en ‘La Tri’. Beccacece decidió dejar afuera a un total de 13 jugadores de los que fueron al Mundial 2022. El DT aún mantiene una base, pero cambió el 50% de la plantilla.

De los jugadores que fueron al Mundial de 2022 y que no estarán para competir en el Mundial de 2026 se destacan nombres como Alexander Domínguez, Romario Ibarra, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Jeremy Sarmiento y otros.

Los que fueron al Mundial de 2022 y que no irán al Mundial de 2026

Las 13 ausencias confirmadas de la lista de Ecuador entre 2022 y 2026 son:

  • Alexander Domínguez
  • Robert Arboleda
  • Xavier Arreaga
  • Diego Palacios
  • Carlos Gruezo
  • José Cifuentes
  • Jhegson Méndez
  • Ángel Mena
  • Jeremy Sarmiento
  • Ayrton Preciado
  • Romario Ibarra
  • Michael Estrada
  • Djorkaeff Reasco

De estos 13 jugadores, todos siguen en activo y jugando en algún club. Solo Ángel Mena decidió retirarse de la Selección de Ecuador en elm mismo proceso de Beccacece. Otros como Jhegson Méndez o Jeremy Sarmiento fueron llamados en algún momento del ciclo y luego descartados.

Ecuador tendrá varios jugadores que jueguen su segundo Mundial. (Foto: GettyImages)

Ecuador tendrá varios jugadores que jueguen su segundo Mundial. (Foto: GettyImages)

Ver también

Panini dejó una increíble predicción con la convocatoria de Ecuador para el Mundial 2026

Los jugadores de Ecuador que jugarán su segundo Mundial

Beccacece mantuvo una base de nombres muy importantes para Ecuador que ahora jugarán su segunda Copa del Mundo, con mucha más experiencia que en 2022:

  • Hernán Galíndez
  • Moisés Ramírez
  • Ángelo Preciado
  • William Pacho
  • Jackson Porozo
  • Félix Torres
  • Piero Hincapié
  • Pervis Estupiñán
  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Gonzalo Plata
  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez

Habrá 13 debutantes en la Selección de Ecuador para el Mundial 2026, que son de la confianza de Beccacece. ‘La Tri’ ya trabajará con todos estos jugadores de cara al amistoso contra Guatemala y también para el debut contra Costa de Marfil en la Copa del Mundo.

El fixture de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:

  • Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
  • Curazao vs Ecuador (20/6)
  • Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta

¿Es bueno este recambio en la Selección de Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Sebastián Beccacece concretó una profunda renovación en la Selección de Ecuador, dejando fuera de la convocatoria al 50% de la plantilla que disputó el Mundial de Qatar 2022.
  • Figuras clave del proceso anterior como Alexander Domínguez, Carlos Gruezo, Jeremy Sarmiento y Michael Estrada forman parte de las 13 ausencias confirmadas para este nuevo torneo.
  • Una base de 13 futbolistas, liderada por Enner Valencia, Moisés Caicedo y Piero Hincapié, disputará su segunda Copa del Mundo consecutiva con mayor experiencia internacional.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones