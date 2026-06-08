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Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO Y GRATIS por la final de la Liga BetPlay: previa

Atlético Nacional y Junior se enfrentan en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por la final definitiva de la Liga BetPlay. Sigue el minuto a minuto.

¡Una vista impresionante!

Así luce el Estadio Atanasio Girardot de Medellín a minutos de la gran final de vuelta entre Atlético Nacional vs. Junior.

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¡Los convocados a la gran final!

Atlético Nacional y Junior dispondrán de los siguientes jugadores para jugar la gran final de vuelta esta noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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¡Bienvenidos a la cobertura de la final entre Atlético Nacional vs. Junior!

Atlético Nacional y Junior miden fuerzas el día de hoy por la gran final de la Liga BetPlay en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sigue todas las incidencias del partido en Bolavip.

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Atlético Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay.
© Gemini IA.Atlético Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay.

Atlético Nacional y Junior se vuelven a ver las caras esta noche por la gran final de vuelta de la Liga BetPlay. Con el resultado de 3-0 a favor de los de Barranquilla que se dio en el encuentro de ida en el Estadio Romelio Martínez, ahora la necesidad es de los locales en la búsqueda de igualar la serie para luego pensar en el título. A continuación, vive todas las incidencias al estilo de Bolavip.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?

  • 16:00 | México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua
  • 17:00 | Colombia, Perú, Ecuador y Panamá
  • 18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 18:00 | Estados Unidos (ET)
  • 19:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
  • 00:00 | España (09/06)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?

  • Colombia | Win+ Fútbol
  • Resto de Sudamérica | RCN Nuestra Tele
  • México y Centroamérica | RCN Nuestra Tele
  • Estados Unidos | RCN Nuestra Tele
Renato Pérez
Renato Pérez
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