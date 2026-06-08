Atlético Nacional vs. Junior EN VIVO Y GRATIS por la final de la Liga BetPlay: previa

Atlético Nacional y Junior miden fuerzas el día de hoy por la gran final de la Liga BetPlay en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sigue todas las incidencias del partido en Bolavip.

Atlético Nacional y Junior se vuelven a ver las caras esta noche por la gran final de vuelta de la Liga BetPlay. Con el resultado de 3-0 a favor de los de Barranquilla que se dio en el encuentro de ida en el Estadio Romelio Martínez, ahora la necesidad es de los locales en la búsqueda de igualar la serie para luego pensar en el título. A continuación, vive todas las incidencias al estilo de Bolavip.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?

16:00 | México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

17:00 | Colombia, Perú, Ecuador y Panamá

18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Estados Unidos (ET)

19:00 | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

00:00 | España (09/06)

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Junior por la final de la Liga BetPlay?