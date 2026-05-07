Leonel Álvarez salió ya de Bucaramanga y este club de la LigaBetPlay buscaría su fichaje para que sea su nuevo entrenador.

Leonel Álvarez salió de Atlético Bucaramanga en medio de las polémicas por sus cláusulas contractuales. Pero el entrenador ya está libre en el mercado de fichajes y esto hizo que otro club colombiano como el DIM apure las negociaciones por él, para tenerlo como su nuevo DT.

Pipe Sierra reveló que el DIM finalmente apura las conversaciones para quedarse con Leonel Álvarez como su nuevo DT. En un principio ambas partes estaban muy distantes de un acuerdo, pero en las últimas horas se han acercado y podría darse la vuelta del DT.

Además, otro motivo que apura dichas negociaciones es lo sucedido el pasado fin de semana con Raúl Giraldo y sus actos dentro de la cancha. El DIM se quedó fuera de los play-off del campeonato tras perder en la última fecha ante Águilas Doradas.

Independiente Medellín sigue en búsqueda de un nuevo entrenador, después de que Alejandro Restrepo saliera del club. Otro gran candidato que viene sonando para el equipo es Óscar Pareja, pero la prioridad estaría en el fichaje de Leonel Álvarez.

Leonel Álvarez estuvo dirigiendo a Bucaramanga. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serían claves para que se cierre el fichaje de Leonel Álvarez por el DIM, el estratega quedó totalmente descartado para un posible regreso a Atlético Nacional; primero porque Diego Arias sigue estando al frente y segundo por una mala relación con la directiva.

Publicidad

Los números de Leonel Álvarez con Atlético Bucaramanga

Al frente del equipo ‘Leopardo’, Leonel Álvarez dirigió un total de 68 partidos entre todas las competencias. El entrenador colombiano hizo 28 victorias, 20 empates y 20 derrotas. Este último semestre sus resultados se quedaron muy lejos de lo esperado.

Encuesta¿Debe el DIM fichar a Leonel Álvarez? ¿Debe el DIM fichar a Leonel Álvarez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: