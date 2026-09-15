Fortuna garantizada: La recaudación que tendrá Inter de Bogotá por el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez tendría su debut con Atlético Nacional este domingo y uno de los beneficiados será el Inter de Bogotá.

La presencia de James Rodríguez ya comienza a generar un impacto económico importante en el fútbol colombiano. El partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional en Bogotá tendrá el estadio El Campín completamente lleno, con una expectativa de recaudación histórica para el conjunto local en esta Liga BetPlay.

Desde Internacional de Bogotá calculan que el encuentro podría dejar entre 2.400 y 2.500 millones de pesos colombianos en ingresos por taquilla. La expectativa aumentó considerablemente con la presencia de James Rodríguez, quien será una de las principales atracciones del duelo.

El partido representa además uno de los grandes encuentros de la jornada en el fútbol colombiano. La llegada del mediocampista a Atlético Nacional despertó una enorme expectativa entre los aficionados y su visita a Bogotá generó una rápida demanda de entradas.

Esto se suma ya a la fortuna que generó James Rodríguez en apenas 24 horas desde que llegó con más de 160 mil dólares recaudados por el ‘Verdolaga’ en tema de camisetas y nuevos abonados.

James Rodríguez, recientemente incorporado a Atlético Nacional, firmó contrato con el conjunto antioqueño hasta junio de 2027 y seguramente en todos los escenarios deportivos habrá expectativa.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Atlético Nacional?

James Rodríguez tendría sus primeros minutos con el Verdolaga e miércoles 16 de septiembre contra el Inter de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

Publicidad

James Rodriguez – Atlético Nacional

En resumen