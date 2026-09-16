Juan Guillermo Cuadrado quiere a un histórico de Colombia en Millonarios 2027

Juan Guillermo Cuadrado fue oficializado en Millonarios y llamó a otro histórico de Colombia para fichar juntos en el 2027.

Juan Guillermo Cuadrado apenas acaba de llegar a Millonarios y ya comenzó a pensar en lo que podría ser el futuro del equipo. El experimentado futbolista colombiano fue presentado oficialmente y, durante sus primeras declaraciones, dejó abierta la posibilidad de compartir vestuario con otro histórico de la Selección Colombia.

El posible nuevo compañero en Millos 2027 es Radamel Falcao García. Cuadrado contó que conversó con el delantero después de concretar su llegada al conjunto Embajador y hasta lo invitó a prepararse para regresar al equipo en el futuro.

“Falcao me felicitó y me dijo: ‘¿Cómo vas a ir en este momento que no estoy?’. Y yo le dije: ‘Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien y acá lo esperamos para que juguemos juntos’”, reveló Cuadrado durante su presentación como nuevo jugador de Millonarios.

Cuadrado firmó con Millonarios hasta junio de 2027, después de 17 años en el fútbol europeo. Falcao, por su parte, terminó su vínculo con el club a mediados de 2026 y actualmente no forma parte de la plantilla, aunque desde la institución ya dejaron abierta la posibilidad de analizar su regreso para 2027.

Por ahora, el regreso del ‘Tigre’ no está confirmado. Millonarios tiene completo su cupo de 25 jugadores para el cierre de 2026, pero el director deportivo Ariel Michaloutsos reconoció que la situación podría revisarse en el próximo mercado. De concretarse, Cuadrado y Falcao podrían volver a compartir equipo en Colombia, esta vez defendiendo juntos la camiseta azul.

¿Alberto Gamero quiere a Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

De acuerdo a la revelación de Julián Capera en Blu Radio, Millonarios y Alberto Gamero están encantados de que Cuadrado se vincule al club. El entrenador también tiene una gran relación con el jugador y sería uno de los que más pidió su fichaje.

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Ⓜ️⚽“Falcao me felicitó y me dijo: ‘¿Cómo vas a ir en este momento que no estoy?’. Y yo le dije: ‘Panita, todavía tiene la oportunidad. Prepárese, póngase bien y acá lo esperamos para que juguemos juntos’”. Juan Guillermo Cuadrado, nuevo jugador de Millonarios, #DespiertaWIN pic.twitter.com/gf9tmVpqhU — Win Sports (@WinSportsTV) September 16, 2026

En resumen