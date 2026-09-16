América de Cali define una de sus primeras salidas para el 2027

América de Cali ya piensa en su equipo para la siguiente temporada y revelan una de sus posibles salidas para el próximo año.

América de Cali ya comienza a analizar la conformación de su plantel para la temporada 2027. En medio de esta planificación, el club tendría definida una posible salida y uno de los delanteros que actualmente forman parte de la plantilla podría no continuar para el próximo año en Liga BetPlay.

El jugador en cuestión es el ecuatoriano Daniel Valencia. El atacante no habría terminado de convencer al cuerpo técnico y sus números tampoco han sido los esperados: hasta el momento registra apenas 6 con la camiseta de América de Cali.

Valencia llegó al conjunto escarlata procedente de Manta, en una operación por la que América de Cali habría pagado alrededor de 500.000 dólares. El delantero firmó inicialmente un contrato por dos años, por lo que tendrá que ser vendido.

Desde su llegada al fútbol colombiano, el ecuatoriano ha tenido participación en 28 partidos partidos, con participación en Liga BetPlay y Copa Sudamericana. En el Manta, su ex club, anotó 38 goles en 71 partidos.

Por ahora, todo apunta a que Daniel Valencia no continuaría en América de Cali para 2027 en un año en el que incluso hinchas de Ecuador lo pedían para la Selección de su país.

Los clubes que quisieron a Daniel Valencia antes que el América de Cali

El Al Talaba de Irán presentó una oferta formal antes de la llegada del Valencia a Cali, en su país sonó para Barcelona, Emelec y Liga de Quito.

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Daniel Valencia – Liga BetPlay.

En resumen