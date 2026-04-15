América de Cali vs Alianza Atlético por la Copa Sudamericana HOY: horario y cómo verlo por TV

Este miércoles 15 de abril de 2026 se enfrentan por la Copa Sudamericana, América de Cali contra Alianza Atlético. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán la victoria tras un deslucido debut contra Macará donde apenas pudieron empatar en condición de visitante.

¿Qué canal pasa el América de Cali vs Alianza Atlético?

El partido entre América de Cali y Alianza Atlético comenzará desde las 21H00 (CO) y se podrá ver por:

ESPN y Disney+ Plan Premium

El equipo que gane este partido tendrá la gran posibilidad de quedarse con el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo. Debido a que, en la primera fecha todos los clubes acabaron empatando y por eso todos tienen 1 solo punto en este comienzo del torneo.

América de Cali llega a este encuentro con un pequeño descanso, porque este fin de semana no estuvo jugando en la LigaBetPlay. Este descanso fue enfocado en la posibilidad de jugar en la Copa Sudamericana y conseguir una victoria que será clave para el club.

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La fortuna que se juega América de Cali en Copa Sudamericana

Si América de Cali consigue la victoria contra Alianza Atlético en la Copa Sudamericana, el equipo colombiano se ganará un premio económico de 125.000 dólares. Este premio lo reconoce la CONMEBOL como mérito deportivo y se entrega siempre y cuando se gane.