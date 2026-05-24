Arsenal ganó la Premier League y esto harán con Christian Mosquera

El defensor colombiano naturalizado español Christian Mosquera tiene su futuro confirmado tras ganar la Premier League con el Arsenal.

Christian Mosquera viene de ganar la Premier League con el Arsenal en una temporada en la que rechazó ya jugar con la Selección de Colombia. Ahora el central fue informado sobre su futuro para el próximo año.

Arsenal inscribirá a Christian Mosquera ya con ficha del primer equipo ya que pasó los 21 años de edad. Esto da luces de que Mikel Arteta lo tiene en cuenta al defensor español de padres colombianos para la siguiente temporada europea.

La ‘desventaja’ es que ahora Cristhian Mosquera ocupará plaza de extracomunitario en el Arsenal. Los ‘gunners’ podrían alistar algunas saldias para fichajes.

Christian Mosquera cerró la temporada con 33 partidos en el Arsenal, jugando una gran cantidad de minutos en la defensa con otros jugadores como Caliaflori y Piero Hincapié.

Este año, Cristhian Mosquera decidió representar a la Selección de España, dónde defendió la división sub 21 hasta el 2025 y declinar ir al Mundial con la Selección Colombia pese al supuesto interés de Néstor Lorenzo.

Colombia y Mosquera, singular caso en la Federación

Como contamos en BOLAVIP, desde el entorno de Cristhian Mosquera defienden que hasta inicios del año 2025 nadie de la Federación Colombiana se puso en contacto con el jugador. No se dieron pasos formales para intentar convencerle de elegir al combinado cafetero sobre España de cara al futuro.

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Christian Mosquera – Arsenal Champions League.

En resumen