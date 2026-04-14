Luis Díaz viene siendo uno de los mejores jugadores de Bayern Múnich en esta temporada. Sin embargo, desde Sky Sports revelaron que el club alemán estaba muy interesado en el fichaje de Anthony Gordon para ponerle una competencia al colombiano y también cuidar su estado físico.

El motivo de este fichaje para Bayern Múnich estaría respondiendo a una “preocupación”; el estado físico del colombiano. El jugador viene jugando casi toda la temporada y ya se lo ha notado algo cansado en estos últimos partidos. ‘Lucho’ es una figura absoluta en ataque.

Ya ante Real Madrid jugó los 90 minutos y en el final del encuentro se vio muy cansado. Ese cansancio hizo que tome malas decisiones y pierda algunas pelotas que pudieron sentenciar la serie. Por lo cual, en el siguiente encuentro acabó siendo suplente.

Luis Díaz lleva su mejor temporada y le ha respondido a Kompany en todas las posiciones ofensivas en la cancha. El ‘Guajiro’ en lo que va del año ha jugado como extremo, como delantero centro y hasta en ocasiones tuvo que bajar a la zona de volantes.

Luis Díaz viene algo cansado en Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Aunque venga cansado, la presencia de Luis Díaz ante Real Madrid no está en duda. El colombiano viene de marcar un gol en la ida y en su casa ante su afición su presencia no puede faltar. Además, puede aprovechar más espacios de los que tuvo en España.

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Los números de Luis Díaz en esta temporada

En lo que va de temporada, Luis Díaz ha jugado un total ya de 41 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 23 goles y dado 18 asistencias. Suma en cancha 3.355 minutos, siendo el jugador de Bayern que más minutos ha jugado en toda la temporada.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich contra Real Madrid?

El partido de Bayern Múnich contra Real Madrid comenzará desde las 14H00 (CO). El encuentro se podrá ver por ESPN y también los planes de Disney+.

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Datos clave:

Luis Díaz suma 23 goles y 18 asistencias en 41 partidos con el Bayern Múnich.

suma y en con el Bayern Múnich. El club bávaro busca fichar a Anthony Gordon para competir con el extremo colombiano.

para competir con el extremo colombiano. Díaz registra 3.355 minutos en cancha, siendo el jugador con más actividad del equipo.