Jugador del Werder Bremen reconoce en lo que termina un pase gol de Luis Díaz: “Absolutamente magnífico”

Bayern Múnich sigue caminando a paso firme rumbo al título de la Bundesliga 2025-26 y, una vez más, Luis Díaz fue influyente en una nueva victoria. En esta ocasión, ‘Lucho’ registró un pase gol ante Werder Bremen e hizo que un rival confesara en lo que termina una asistencia suya: “Absolutamente magnífico”.

Luis Díaz llegaba la fecha 22 de la Bundesliga con 25 participaciones de gol (13 goles y 12 asistencias) en la Liga de Alemania y tan solo necesitó de 25 minutos para ser influyente en el marcador con una asistencia para un golazo de Harry Kane.

Leon Goretzka interceptó un balón en salida y ‘Lucho’ Díaz estuvo muy atento a tomar el rebote. El jugador colombiano, lejos de pensar en hacer una jugada individual, vio mejor ubicado a Kane y le dio el pase gol para el segundo gol del Bayern Múnich. En Werder Bremen se dieron cuentó en lo que puede terminar una asistencia del extremo y lo reconocieron tras la derrota 0-3.

En Werder Bremen confesaron en lo que termina un pase gol de Luis Díaz

Luis Díaz en Werder Bremen vs Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“El entrenador nos dio un plan, que implementamos bien. Contra el Bayern, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Empezamos bien el partido y luego cometimos un penalti. Y, para ser sinceros, el gol de Harry Kane fue absolutamente magnífico. Sabíamos que hoy (14 de febrero) sería difícil, pero lo dimos todo en el campo y fuimos muy valientes. No quiero decirlo, pero ahora es el momento decisivo, y para nosotros, en los próximos partidos solo vale ganar, ganar y ganar”, afirmó Romano Schmid, volante del Werder Bremen.

La buena calificación que le dieron a Luis Díaz tras la victoria de Bayern vs. Werder Bremen

La tendencia es que no baja de los seis puntos. El portal experto, ‘Sofa Score’, le dio 6.5 puntos de calificación a Luis Díaz en la victoria ante Werder Bremen por, entre otros motivos deportivos, cuatro pases clave, una ocasión clara creada, tres tiros a puerta y seis duelos en el suelo ganados.

