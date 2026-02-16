UEFA presume la jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz con más de 8.8 millones de vistas en menos de 24 horas

La UEFA ya lo sabe, si quiere tener millones de reproducciones, Luis Díaz debe ser el elegido. En esta ocasión, decidió encender la jornada deportiva del 16 de febrero con la jugada ‘maradoniana’ del jugador colombiano que llegó a más de 8.8 millones de vistas en menos de 24 horas.

¡Locura total! ‘Lucho’ Díaz empezaba a tomar ritmo en la Champions League 2025-26 con dos goles ante PSG en la cuarta fecha de la fase de liga, pero llegó una suspensión de tres partidos por una tarjeta roja. La sanción se redujó a dos encuentros y la magia del extremo del Bayern Múnich no tardó en aparecer.

En la historia del fútbol, el nombre de Diego Maradona está escrito con letras doradas como uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos. El ’10’ argentino salía con una genialidad cuando estaba en problemas y Luis Díaz lo retrató a la perfección en el partido PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich.

Video: La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz con más de 8.8 millones de vistas

Luis Díaz en el partido PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Bayern Múnich no solo aseguró con la victoria 1-2 ante PSV terminar todas la series como local que dispute desde los octavos de final de la Champions League, este triunfo también tuvo a Luis Díaz con una jugada ‘maradoniana’. En solo dos toques del balón en el aire, ‘Lucho’ dejó atrás la doble marca que le hicieron Sergiño Dest y Noah Fernandez para llegar a más de 8.8 millones de reproducciones en Instagram con el video que la UEFA publicó por medio de la cuenta oficial de la Liga de Campeones.

El compañero que Luis Díaz perderá en el Bayern por al menos tres semanas

Según el canal Sky Sport, Manuel Neuer estará por fuera de las canchas al menos durante tres semanas. ¿El motivo? El compañero estelar de ‘Lucho’ Díaz sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en la victoria 0-3 ante el Werder Bremen por la fecha 22 de la Bundesliga.

