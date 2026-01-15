Mientras Teófilo Gutiérrez gana $70 millones en Junior de Barranquilla, esto cobra Rodallega en Santa Fe

El fútbol profesional regresó a Colombia en 2026. En un vibrante partido de ida en la Superliga, Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega fueron las figuras del empate entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, así que no hubo un mejor momento para comparar sus salarios millonarios.

Si lo dejas frente al arco, él no perdona. El lateral Jhomier Guerrero dio un pase muy suave que iba para el arquero Mauro Silveira y Rodallega aprovechó el error, anotó el 1-0 parcial a favor de Santa Fe al sexto minuto de adición del primer tiempo y confirmó por qué es uno de los jugadores mejor pagados de la Liga Colombiana.

Teo Gutiérrez entró al minuto 9 del segundo tiempo, empezó a manejar el ritmo del partido y con 18 minutos en cancha marcó un golazo. A los 40 años, sigue con la calidad intacta, y ratificó por qué Junior de Barranquilla no renovó con un millonario salario.

Comparación de salarios entre Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega

BOLAVIP le consultó a la inteligencia artificial ‘Gemini’ por el salario de Teófilo Gutiérrez luego de la renovación por seis meses con Junior en enero de 2026 y la IA investigó fuentes como ‘Revista Semana’ e ‘Infobae’ para determinar que Teo gana mensual entre $70 y $100 millones de pesos colombianos con bonos incluidos. ¿Y cuánto cobra Hugo Rodallega? Según el portal ‘360 Radio’, el delantero gana $190 millones de pesos más que Gutiérrez, ya que tiene un salario mensual de unos $260 millones de pesos colombianos, aproximadamente.

¿Cuándo es la final de vuelta de la Superliga entre Junior y Santa Fe?

Luego del empate 1-1, el campeón de la Superliga 2026 en el fútbol de Colombia se va a definir a partir de las 7:30 P.M. del próximo miércoles 21 de enero, cuando Independiente Santa Fe reciba a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín.

