La jugada de Luis Díaz a lo Messi ante Werder Bremen que le da la vuelta mundo

Ya no es extraño, es una tendencia. Luis Díaz volvió a influir en el marcador de una victoria de Bayern Múnich y, en esta ocasión, lo hizo con una jugada a lo Messi que se hizo viral. ¡Terminó siendo un golazo que le dio la vuelta al mundo con casi un millón de reproducciones en Instagram!

En el mundo del fútbol si alguien dejó una marca en su mejor momento con los desbordes por banda que dejaban uno, dos o más rivales en el camino, fue Lionel Messi. El ’10’ argentino, seguramente, se habrá sentido honrado con la jugada de Luis Díaz.

Bayern Múnich le ganaba 2-0 a Werder Bremen por la fecha 22 de la Bundesliga con dos goles de Harry Kane, uno fue tras una asistencia de ‘Lucho’ Díaz, y la goleada se empezó a cerrar con un jugadón del extremo colombiano por la banda derecha que dejó a dos rivales en el camino y terminó en gol.

Video: La jugada de Luis Díaz a lo Messi que le da la vuelta mundo

La gran jugada de Luis Díaz ante Werder Bremen. (Foto: Instgram / @scespn)

Luis Díaz tomó el balón por el sector izquierdo y a lo Messi desbordó para dejar en el camino a dos rivales y dar un pase atrás. Ahí apareció un control y taco de Jamal Musiala, la pelota le quedó Alphonso Davies y llegó la asistencia. El lateral izquierdo asistió a Leon Goretzka para marcar un golazo que le dio al vuelta al mundo. Todo empezó con ‘Lucho’. ¡Video!

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de llegar a 26 contribuciones de gol (13 goles y 13 asistencias) en la Bundesliga, Luis Díaz volverá a tener acción con Bayern Múnich cuando enfrenten a Eintracht Frankfurt el sábado 21 de febrero a las 9:30 A.M. (hora colombiana) por la fecha 23 de la Liga de Alemania.

