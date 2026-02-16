El delantero de la Selección de Ecuador, John Yeboah, vive un gran momento en su carrera en la Serie B de Italia con Venezia. No obstante, el jugador ecuatoriano ahora podría dar otro sorpresivo cambio a su carrera y llegar a un equipo muy grande de Italia.

En Diciembre pasado se reportó que ojeadores de Inter de Milan estuvieron siguiendo a John Yeboah y ahora el jugador ecuatoriano se mantiene entre los jugadores que gustan al líder de la Serie A. De ahí que, no se descarta ningún movimiento para la siguiente temporada.

El Inter sigue a varios jugadores para la siguiente temporada y buscará “rejuvenecer” su plantilla. El ‘Nerazzurri’ viene dominando a nivel local en los últimos años, pero quiere armar un equipo que le permita dar ese paso final en la Champions League, donde ha perdido 2 finales en los últimos 3 años.

Por otro lado, John Yeboah lleva tan buena campaña en la Serie B con Venezia que ya demuestra que el ecuatoriano se pudo acoplar sin problemas al campeonato. De ahí que, la siguiente temporada podría terminar cambiando de equipo si no asciende.

John Yeboah es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Su buen nivel en Venezia también hizo que Yeboah regrese a la Selección de Ecuador y sea un fijo para el Mundial 2026. El delantero ecuatoriano protagonizó una gran polémica en ‘La Tri’, tras ser descartado de una convocatoria por Sebastián Beccacece.

Los números de John Yeboah en esta temporada

En lo que va de temporada, John Yeboah lleva jugando con el Venezia en la Serie B un total de 24 partidos, marcando 10 goles y dando 9 asistencias. Lleva en cancha poco más de 1.700 minutos. El Venezia es el gran candidato para ascender a la Serie A en 2026.

El valor de mercado de John Yeboah

Ahora mismo el jugador de 25 años tiene un valor de mercado de 3 millones de dólares y es uno de los futbolistas más caros de toda la plantilla de Venezia. Si un grande finalmente lo quiere, el monto a pagar no sería muy elevado y se mantendría en estas cifras.

