Messi le quitó un título, gana 54.1 millones de dólares y eligió al mejor jugador de la historia: “Talento puro”

La grandeza de la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo cruzó las fronteras de las canchas de fútbol, tocó las puertas de las duelas del mejor baloncesto del mundo y el encargado de abrir fue aquella estrella que Leo le quitó título y que gana 54.1 millones de dólares. ¡Eligió al mejor jugador de la historia!

Giannis Antetokounmpo se convitió en socio minoritario del equipo Nashville SC en marzo de 2023 y en tan solo cinco meses estuvo a punto de salir campeón. La estrella de la NBA y Milwaukee Bucks fue a presenciar la final de la Leagues Cup 2023 Nashville SC vs. Inter Miami y no terminó con una sonrisa.

Después de aquella final de la Leagues Cup que Inter Miami ganó 10-9 en penales, Antetokunmpo siguió acumulando una fortuna con un salario que llegó a los 54.1 millones de dólares en la temporada NBA 2025-26. Ahora, Giannis se animó a elegir entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Giannis Antetokounmpo eligió el mejor jugador de la historia

Antetokounmpo habló de Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)

“Creo que Messi es un talento puro con trabajo duro y disciplina a lo largo de su carrera. Con consistencia ha estado en la cima. Es probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, pero para mí me relaciono y acercó a personas que son similares a ellos: trabajo duro, disciplina y cuida tu cuerpo consitentemente. Ser consistente durante muchos, (Cristiano) tiene 41 años y sigue en alto nivel, entonces mi mentalidad es más cercana a Cristiano Ronaldo (…) Entonces, cuando me haces esa pregunta digo: Ronaldo”, afirmó Giannis Antetokounmpo cuando le preguntaron durante el Juego de Estrellas de la NBA a quién escogía entre Leo y CR7.

¿Quién tiene un salario más alto, Lionel Messi o Antetokounmpo?

A pesar de que la guía de salarios oficial de la MLS tiene a Messi ganando 20.4 millones de dólares al año, Jorge Más, uno de los dueños de Inter Miami, reveló qe el ’10’ argentino se lleva unos 60 millones anuales. Esto quiere decir que Leo gana 5.9 millones más que Giannis Antetokounmpo, ya que la estrella de la NBA tiene un sueldo de 54.1 millones de dólares en Milwaukee Bucks.

