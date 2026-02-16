Antes de jugar en Copa Libertadores: Barcelona SC demandará a Argentinos Juniors ante CONMEBOL

Este lunes 16 de febrero de 2026 se reveló que Barcelona SC demandará a Argentinos Juniors previo a su encuentro de Copa Libertadores. Ahora mismo, la relación entre ambas directivas estaría totalmente rota y el equipo ecuatoriano pondrá una queja en CONMEBOL.

¿El motivo para demandar? Barcelona SC no pudo inscribir a Matías Lugo para jugar la Copa Libertadores ante Argentinos. ‘El Bicho’ no mandó los documentos a tiempo, ya que ellos lo prestan, y Barcelona SC solo podrá usar al jugar en grupos, si es que clasifica.

Eduardo Erazo revela que la comida entre ambas directivas fue suspendida por el gran enojo que hay en Barcelona SC ante esta lamentable situación. Además, el club demandará ante CONMEBOL a Argentinos porque consideran que esta fue una acción deliberada.

Barcelona SC había cumplido con todos los pagos del préstamo de Lugo y con todos los términos del club. Y aunque CONMEBOL reciba la demanda, ya no se puede hacer nada. El ‘Ídolo’ se queda sin este volante para jugar toda la fase previa del torneo.

Lugo no podrá jugar en Copa Libertadores. (Foto: Captura de Pantalla)

Lugo no podrá ni ir al banco de suplentes, puesto que, el ‘Ídolo’ caería en una sanción y podría acabar perdiendo el partido 3 a 0 en el escritorio como ya le pasó hace algunos años. Esta situación aumenta la tensión para el partido que jugarán ambos equipos.

Matías Lugo pertenece a Argentinos Juniors

Lugo llegó a préstamo en Barcelona SC y es que el jugador aún tiene contrato con Argentinos. El futbolista firmó un acuerdo en Argentina hasta finales de la temporada 2027. Desde el ‘Ídolo’ ahora tendrán que jugar con Jhonny Quiñónez para este encuentro.

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Argentinos Juniors en Copa Libertadores?

Barcelona SC estará jugando contra Argentinos Juniors el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026. El partido se disputará en Guayaquil desde las 19H30. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también los planes de Disney+.

Datos Clave