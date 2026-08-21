Luis Díaz podrá vengar a toda la Selección Colombia en la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund

Se verá las caras con un verdugo de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo jugada en USA. Arranca la segunda temporada de Luis Díaz en Bayern.

Tras una pretemporada cargada de noticias y buenos rendimientos con Bayern Múnich, finalmente le ha llegado el turno a Luis Díaz para comenzar su segunda campaña con el vigente rey de la Bundesliga. Lo hará mañana en la Supercopa de Alemania frente al Borussia Dortmund y en un encuentro donde podría vengar a toda la Selección Colombia. Lo ocurrido en los octavos de final de la Copa del Mundo sigue más que vigente.

Bayern Múnich se medirá ante el Dortmund en el Signal Iduna Park. Lo hará por una Supercopa de Alemania donde Luis Díaz podría ganar su primer título de la temporada. Enfrente tendrá a un equipo cargado de jóvenes talentos y donde destaca por encima de todo el guardameta suizo Gregor Kobel. Partidazo en la casa del club del muro amarillo.

Kobel fue el gran verdugo de Colombia durante la Copa del Mundo. A sus atajadas durante el tiempo regular de dicho choque disputado en Vancouver se le sumó el penalti que le paró a Juan Camilo Hernández en la tanda final. Luis Díaz tendrá la oportunidad de ganar su primer título del curso con Bayern Múnich ante un rival que le impidió seguir con vida en el mayor torneo de selecciones que pueda encontrarse en 2026.

Se espera que tanto el colombiano como el suizo sean titulares. Luis Díaz viene de firmar la mejor pretemporada de su carrera con un total de 3 goles y 2 asistencias para los dirigidos por Vincent Kompany. En caso de levantar un trofeo que ya ganó el año pasado frente a Stuttgart incluso con un gol del guajiro, hablaríamos de su cuarta Copa levantada con un gigante que nuevamente tendrá la obligación de ganar todos los torneos del ámbito local.

Kobel, el verdugo de Colombia al que se mide Luis Díaz: GETTY

Díaz podrá vengar a toda la Selección Colombia en la Supercopa de Alemania contra Borussia Dortmund. Kobel será el primer portero que tendrá como oponente el colombiano tras un verano donde igualmente se le intentó sacar de Bayern Múnich con ofertas provenientes desde Arabia Saudita. Arranca la campaña para un Lucho que también soñará con una UEFA Champions League que no pisa Baviera desde el año 2020.

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