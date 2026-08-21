Sin Conferencias y con más partidos de playoff: el cambio de formato que analiza la MLS de Messi

La analiza la posibilidad de modificar la postemporada de la MLS. Se daría un contexto de mayor dificultad al Inter Miami de Messi.

La Major League Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica analiza cambios de peso en relación con su formato. Además de la modificación que el certamen sufrirá en cuanto al calendario se refiere de cara a la próxima temporada, se estudia igualmente una alteración de los encuentros de postemporada y donde clubes como el Inter Miami de Lionel Andrés Messi no se verían muy favorecidos.

La información viene desde The Guardian. Indican que los principales directivos de la MLS analizan un torneo donde ya no existan las dos conferencias que dividen al país. Se daría todo en una tabla general donde en vez de clasificarse 16 equipos para los playoffs lo harían ahora un total de 20 de las 30 franquicias del torneo. Esto supone más rivales a superar para entidades como Messi y el equipo de Miami.

El sistema todavía se encuentra bajo estudio. Pero en caso de aprobarse nos daría un torneo donde después de la primera fase veríamos a los 8 primeros de la tabla general enfrentarse entre sí. Ocurriría lo mismo con los clasificados del lugar número 13 al 20 de la nueva tabla general. Se pretende que el torneo tenga mayor cantidad de sorpresas y darle más oportunidades a las franquicias que no pudieron meterse en la postemporada como hasta la fecha en la MLS.

Y en este nuevo formato los ganadores de esos partidos entre los 8 primeros pasarían directamente a los cuartos de final. Los perdedores de dicha eliminatoria se enfrentarían a los ganadores del segundo lote de encuentros de postemporada entre los clasificados del número 13 al 20 de la tabla general. Puertas adentro de la MLS señalan que es importante promover que los clubes pretendan quedarse con una de las primeras 8 plazas de esta nueva primera fase del torneo.

La MLS sufrierá randes cambios en los próximos años: GETTY

“Creo que existen otras formas de generar esa tensión: durante la temporada regular para clasificarse a los ‘playoffs’, y ya en la fase de eliminación directa para avanzar a la siguiente ronda. En la Copa del Mundo, todos disfrutamos de los partidos de eliminación directa tras la fase de grupos. Yo los llamo partidos decisivos o partidos de alto riesgo. Y creo que es en eso en lo que nos estamos centrando más, más que específicamente en el descenso”, palabras de Larry Berg, nuevo comisionado de la MLS y gran defensor del cambio.

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