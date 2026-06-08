Así quedó el listado de los más subcampeones de la Liga Colombiana tras la derrota de Nacional ante Junior

¿El nuevo rey de los segundones? Mira cómo se movió el listado de los equipos más subcampeones del FPC tras la caída de Nacional ante Junior.

Tenía todo el cartel de que iba a ser una gran final. Incluso, como una película de estreno, se agotaron las boletas con solo saber los protagonistas, pero…. Junior de Barranquilla venció a Atlético Nacional en la final de la Liga Colombiana I-2026 y se actualizó la lista de los equipos más subcampeones en el fútbol de Colombia.

A pesar de que venían de recibir una dura derrota 4-1 ante Palmeiras en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Junior no se quedó en el piso, y se levantó con una conundente goleada 3-0 a Nacional en la final de ida de la Liga Colombiana.

Consciente de que tenía que anotar al menos cuatro goles para no irse a penales y quedarse con el título, Atlético Nacional salió a comerse vivo a ‘El Tiburón’, metafóricamente hablando, pero no le alcanzó, ganó 1-0 y subió una posición en la lista de los equipos más subcampeones de la Liga Colombiana.

La lista de los equipos más subcampeones del fútbol colombiano

César Haydar y Luis Fernando Muriel. (Foto: Vizzor Image)

Luego de la derrota ante Junior de Barranquilla por un marcador global de 1-3, Atlético Nacional llegó a 13 subcampeonatos y quedó empatado en la segunda posición del listado de equipos más subcampeones de la historia del fútbol colombiano.

1. Deportivo Cali 14 subcampeonatos: 1949, 1962, 1968, 1972, 1976, 1977, 1978, 1980, 1985, 1986, 2003-II, 2006-I, 2013-II, y 2017-I

2. Deportivo Independiente Medellín 13: 1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2015-I, 2018-II, 2022-II, 2023-II y 2025-I.

2. Atlético Nacional 13: 1955, 1965, 1971, 1974, 1988, 1990, 1992, 2002-I, 2004-I, 2004-II, 2018-I, 2023-I y 2026-I.

3. Millonarios 10: 1950, 1956, 1968, 1967, 1973, 1975, 1984, 1994, 1995, 2021-I.

3. Junior de Barranquilla 10: 1948, 1970, 1983, 2000, 2003-I, 2009-I, 2014-I, 2015-II, 2016-I, 2019-II.

4. Deportes Tolima 9: 1957, 1981, 1982, 2006-II, 2010-II, 2016-II, 2021-II, 2022-I y 2025-II.

5. América de Cali 7: 1960, 1969, 1987, 1991, 1995, 1999 y 2008-I.

5. Independiente Santa Fe 7: 1963, 1979, 2005-I, 2013-I, 2017-II, 2020 y 2024-I.

Publicidad

¿Con cuántos títulos de liga quedó Atlético Nacional tras perder ante Junior de Barranquilla?

A pesar del duro semestre para Atlético Nacional en el que fue eliminado por Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana y en el que no le pudo ganar a Junior la final de la Liga Colombiana, el equipo ‘Verdolaga’ sigue siendo el club más ganador en la historia de Colombia con 18 títulos de liga.

Encuesta¿Quién es el equipo con más subcampeonatos de la historia de Colombia? ¿Quién es el equipo con más subcampeonatos de la historia de Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave