¡Al estilo de Benedetto! Emelec va por el fichaje de un delantero de Boca Juniors

Emelec se sigue moviendo en el mercado de fichajes y ahora quiere “copiar” la idea de Barcelona SC y buscaría una nueva carpeta de delantero, en un jugador de Boca Juniors. Los azules ya cuentan con una directa, aunque no posicionada, que busca nuevos fichajes.
De acuerdo a la información de Javier Alava, Emelec estaría muy cerca de concretar el fichaje del delantero de Boca Juniors, Nicolás Orsini. El goleador no cuenta para el equipo ‘Xeneize’ y sería una opción viable de mercado para el ‘Bombillo’.
Orsini estuvo a préstamo en Platense en la última temporada y es que su carrera en Boca ha sido más de cesiones a diferentes equipos que de “romperla” con el equipo Xeneize. El futbolista ahora vive su último año de contrato y está expectante a una salida.
Emelec viene fichando a varios jugadores en las últimas horas, y es que el club tiene que moverse rápido en el mercado de transferencias, puesto que, necesita inscribir a sus jugadores, pero antes tiene que pagar las sanciones FIFA y cumplir con el actual plantel.
Orsini fue campeón con Platense en Argentina. (Foto: GettyImages)
Ahora mismo, Emelec solo cuenta con 2 delanteros para el primer equipo. El club tiene disponible a Jaime Ayoví y José ‘Tin’ Angulo. No obstante, esto no alcanza para competir en LigaPro y es por eso que el club se sigue moviendo en el mercado de fichajes.
Los números de Nicolás Orsini en 2025
En la temporada 2025, Nicolás Orsini jugó con Platense un total de 22 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. Sumó en cancha un total de 716 minutos. Su valor de mercado es de 300 mil dólares.
