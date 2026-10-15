Atlético Nacional se está moviendo en el mercado de fichajes pensando ya en lo que vendrá en la siguiente temporada. El equipo ‘Verdolaga’ quiere fichar a diferentes jugadores para construir una plantilla fuerte, pero también no quiere dejar salir a algunos talentos de la actual plantilla.

El jugador al que estaría apuntando a renovar Atlético Nacional en esta temporada es Marlos Moreno. El extremo colombiano termina contrato a finales de 2026 y es por eso que en el club estarían apurando por su “fichaje” para las siguientes temporadas.

Por otro lado, Pipe Sierra confirmó que también hay varios equipos de México muy interesados en el jugador y eso apuraría la negociación también, puesto que, Nacional puede quedárselo o también ficharlo para luego venderlo a un nuevo club.

Esta operación también enmarca lo que se viene trabajando en Atlético Nacional para la siguiente temporada. Puesto que, el club está atento en el mercado de fichajes, pero también quiere mantener la base fuerte de jugadores que tiene actualmente.

Marlos Moreno es figura en Nacional. (Foto: Imago)

Atlético Nacional es uno de los equipos con mejores ingresos en el fútbol colombiano y es por eso que el club también se puede permitir la opción de armar un equipo fuerte para 2027. La idea es competir en la Copa Libertadores, siempre y cuando se clasifique en este 2026.

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Las estadísticas de Marlos Moreno en esta temporada

En esta temporada, Moreno ha jugado ya con Atlético Nacional un total de 33 partidos entre todas las competencias. Marcando 8 goles y dando 2 asistencias. Suma en cancha poco más de 1.400 minutos. Los últimos dos partidos no los ha jugado por lesión.

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