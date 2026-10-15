Messi, a cuatro pases gol de un récord mundial de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama

Conoce los detalles del récord de asistencias de Carlos 'El Pibe' Valderrama en la MLS que Lionel Messi busca superar con Inter Miami.

En la historia del fútbol pocos jugadores pueden presumir que tienen una visión de juego como la tuvo Carlos ‘El Pibe’ Valderrama. Uno de ellos es Lionel Messi y el camino podría encontrar a estas dos leyendas, ya que Leo está a tan solo cuatro pases gol de un récord mundial del exjugador colombiano.

Cualquiera pensaría que después de retirarse de la Selección Argentina el nivel podría bajar. Claro, es un ser humano, pero no. Con Messi, no pasó. Después de aquel 6 de octubre, siguió encendido en Inter Miami y registró tres participaciones de gol en dos partidos.

Luego de marcar dos goles en la victoria 4-0 de Inter Miami contra DC United del 10 de octubre, Lionel Messi saltó a la cancha del estadio NU el 14 de octubre con la misión de asegurar la clasificación a los Playoffs de la MLS 2026. ¡Y no solo lo lograron! Hay un récord de ‘El Pibe’ Valderrama en la mira.

Messi, a 4 pases gol de un récord mundial de ‘El Pibe’ Valderrama

Messi y Valderrama. (Foto: Getty)

En la victoria 2-0 de Inter Miami a New York City, Messi le dio una asistencia a Rodrigo De Paul y llegó a un total de 49 asistencias en un lapso de tres temporadas de la MLS. Esto quiere decir que el ’10’ argentino quedó a cuatro pases gol del récord mundial de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, quien es el jugador con más asistencias (53) en un periodo de tres campañas (1998-2000) de la liga de Estados Unidos.

‘El Pibe’ Valderrama eligió a Messi como el ganador del Balón de Oro 2026

“La gente pensó que Messi venía a pasear, que iba a cumplir sus 6 Copas del Mundo caminando. Vino a la MLS y fue más inteligente que todos. Dijo: ‘Me voy a preparar, porque voy a jugar mi última Copa del Mundo a lo grande’. Que le den el Balón de Oro. Por ahí había una lista de Balones de Oro que Messi no aparecía. Ahora, tienen que entregárselo. La gente que le gusta el fútbol y lo vio jugar ahora, con 39 años y lo que ha hecho, que le den el Balón de Oro de una vez“, afirmó ‘El Pibe’ Valderrama.

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