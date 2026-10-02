Atlético Nacional recibiría sanción de DIMAYOR por agresión en el partido vs. Junior

Atlético Nacional podría recibir una sanción por uno de sus hinchas tras un altercado en el último partido ante Junior.

La victoria de Atlético Nacional ante Junior podría quedar empañada por un incidente ocurrido en las tribunas del estadio Atanasio Girardot. El conjunto ‘Verdolaga’ podría recibir una sanción por el comportamiento de sus aficionados durante el partido de la Liga BetPlay.

El afectado fue Cristian Barrios, jugador de Junior, quien recibió un impacto en la cabeza cuando se disponía a cobrar un tiro de esquina. Algunas versiones señalan que el objeto habría sido una bolsa de agua, mientras que otras apuntan a una botella, un detalle que deberá ser determinado con el reporte oficial y las imágenes del encuentro.

El episodio podría generar consecuencias para Atlético Nacional debido a que el reglamento de la Dimayor establece responsabilidad para el club local por el orden y la seguridad dentro de su estadio. Esto significa que el ‘Verdolaga’ podría ser sancionado aunque no se identifique al aficionado que lanzó el objeto.

Las medidas contempladas pueden ir desde una multa económica hasta el cierre parcial de la tribuna desde donde se produjo el lanzamiento. En situaciones consideradas más graves, especialmente ante reincidencia o una lesión significativa, la sanción podría incluso llegar al cierre total del estadio para determinados partidos como local.

Ahora, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor deberá analizar el reporte oficial del árbitro y las imágenes disponibles para determinar lo ocurrido. El acta del partido y el material audiovisual serán claves para establecer si Atlético Nacional recibe una sanción por el incidente protagonizado por uno de sus hinchas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional

Atlético Nacional escaló puestos en la tabla, aún con un partido pendiente por jugar en Colombia.

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En resumen