Diego Arias viene en medio de todos los rumores en Atlético Nacional, pero ahora mismo el club tomó una nueva decisión con él.

Atlético Nacional enfrentará a Junior en una de las grandes finales del fútbol colombiano. El club viene “arrasando” en la temporada regular y en los play-off, pero la gran duda, tras caer ante Millonarios en la Copa Sudamericana, era la continuidad de Arias. Ahora eso se ha resuelto.

De acuerdo a la información de Mauricio Agudelo, en Win Sports, Diego Arias seguirá siendo el DT de Atlético Nacional, pase lo que pase en la final contra Junior. El entrenador, a base de buenos resultados, pudo darle la vuelta al mal momento.

Arias era muy cuestionado por los aficionados y estuvo al borde de ser despedido tras caer ante Millonarios. El desfile de nombres para reemplazarlo no faltó, pero ahora está a 180 minutos de volver a darle un campeonato a Nacional y meterlo en la siguiente Copa Libertadores.

Diego Arias tiene contrato Atlético Nacional hasta finales de la temporada y con esta nueva postura de la directiva, se espera que el entrenador siga siendo DT del club por los siguientes meses. Por lo cual, se descarta cualquier otra llegada para el club.

Arias seguirá como DT de Nacional. (Foto: Win)

Aunque el primer semestre a nivel local fue muy bueno, se espera que Diego Arias pueda guiar el siguiente mercado de fichajes y reforzar varias posiciones. El entrenador y el club también quieren repetir un segundo semestre muy bueno y a la altura de este primer tramo.

Publicidad

Los números de Diego Arias en Atlético Nacional

Desde su llegada en 2025 como DT de Atlético Nacional, Diego Arias ha dirigido un total de 45 partidos entre todas las competencias. Ganando 29 partidos, empatando 7 y perdiendo 9. Está muy cerca de ganar un nuevo título como DT del “Verdolaga”.

Encuesta¿Hace bien Atlético Nacional en mantener a Diego Arias? ¿Hace bien Atlético Nacional en mantener a Diego Arias? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: