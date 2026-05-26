Los detalles del salario de Falcao en Millonarios que nadie sabia: “De Amores se ganaba más”

Descubre los inéditos detalles del salario de Falcao en Millonarios y por qué aseguran que el portero De Amores se ganaba mucho más.

La historia de Radamel Falcao García en Milonarios está cada vez más cerca de llegar a su fin, y ante el mensaje de despedida que empezó a dar ‘El Tigre’, se concieron detalles de su salario que nadie sabía hasta el momento: “De Amores se ganaba más”.

Tuvieron que pasar 34 días para que Falcao volviera a jugar luego de sufrir una fractura en el arco cigomático derecho de la cara. El delantero no marcó en el empate 2-2 ante Boyacá Chicó en la fase de grupos de la Copa Colombia, pero mostró ganas y tuvo dos tiros a puerta.

“No depende de mí, para Millonarios ahora es muy complejo, para mí también, pero siempre hay soluciones. De todas maneras, por el momento, este sería (vs. O’Higgins) el último partido en Bogotá, sí (…) Sería muy bueno poder seguir, lo que pasa es que hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir. Creo que no depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extra futbolísticas que se nos van de las manos”, dijo Radamel Falcao García sobre su futuro y detalles inéditos sobre su salario estaban por salir a la luz.

Los detalles inéditos sobre el salario de Falcao en Millonarios: “De Amores se ganaba más”

Sebastián Valencia, Radamel Falcao y Jorge Cabezas Hurtado. (Foto: Vizzor Image)

En el programa ‘Los Millonarios.Net’ de YouTube analizaron la posible continuidad de Radamel Falcao y en ese momento el panelista Mauricio Gordillo dio detalles sobre el salario del atacante que, hasta el momento, nadie sabía. “Este contrato fue mucho más favorable para Millonarios. No voy a decir el sueldo del man, pero sí puedo decir que De Amores se ganaba más, que el ‘Tucu’ Contreras se ganaba más, que Leo Castro se ganaba más y que hay muchos que se ganan más que él“, reveló Gordillo.

Radamel Falcao estaría ganando menos de 700 millones en Millonarios

Juan Camilo Piza señaló en ‘Los Millonarios.Net’ que aquellas personas que señalan que Falcao se estaría ganando 700 millones de pesos colombianos en Millonarios están muy luejos de la realidad. Luego, Mauricio Gordillo le envió la cifra a uno de sus compañeros y la reacción fue épica: “A mi me da pena pagarle eso a Falcao”.

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