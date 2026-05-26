Millonarios vs O’Higgins HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Millonarios pelea su chance de meterse a la siguiente fase de la Copa Sudamericana y estos son los canales para seguir el partido.

Este martes 26 de mayo de 2026 se enfrentan por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Millonarios contra O’Higgins. Un encuentro que es como una final para ambos equipos que necesitan de los puntos para llegar a la siguiente fase.

¿Qué canal pasa el partido de Millonarios vs O’Higgins?

El partido entre Millonarios contra O’Higgins comenzará desde las 17H00 (CO) y estos son los canales para ver el encuentro:

DSports y DGO

El equipo ‘Embajador’ necesita seguir “con vida” en este torneo para no cerrar un primer semestre para el olvido y para seguir teniendo un torneo internacional para la siguiente parte del año. Son segundos con 8 puntos y con el empate les alcanza para pasar de ronda.

O’Higgins llega a este partido con la obligación de ganar si quiere avanzar de ronda, al equipo chileno no le sirve ningún otro resultado. El club comenzó muy bien en esta Sudamericana, puesto que, en su debut acabó venciendo a Millonarios.

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La tabla de posiciones del grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana

A 1 fecha del final, así quedó la tabla de posiciones del grupo C de la Copa Sudamericana: