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Ponen a Alfredo Arias en otro equipo ¿deja Junior en plena competencia?

Alfredo Arias va por el bicampeonato con Junior de Barranquilla y en medio ya hay rumores de otro equipo que le haría una oferta.

Revelan que club extranjero piensa en Alfredo Arias ¿deja Junior?
Revelan que club extranjero piensa en Alfredo Arias ¿deja Junior?

Junior de Barranquilla mantiene sus aspiraciones para la pelea del bicampeonato de la LigaBetPlay, mientras tanto hay rumores de una posible salida del Alfredo Arias. El DT uruguayo estaría en carpeta de otro equipo para las próximas semanas.

Según el medio El Canal del Fútbol de Ecuador, Emelec tiene en carpeta el regreso de Alfredo Arias si decide despedir a Vicente Sánchez. El club ecuatoriano está sumido en una crisis de resultados.

Alfredo Arias no es ajeno a la LigaPro de Ecuador y tampoco a Emelec, de hecho el entrenador fue campeón nacional con el equipo azul en el 2017. Alfredo Arias tiene contrato vigente por toda la temporada con Junior.

Pese al interés de la directiva de Emelec, en Ecuador ven como poco probable que Arias deje a un equipo que está peleando el campeonato nuevamente para ir a pelear el descenso en Ecuador.

Emelec está viendo en el fútbol colombiano opciones para entrenadores, otro de los nombres filtrados es Pablo Repetto, actual entrenador de Independiente Santa Fe y campeón con Liga de Quito.

Los títulos de Alfredo Arias como entrenador

Alfredo Arias ha sido campeón en tres países, siendo campeón del Montevideo Wanderers y Peñarol de Uruguay, con Emelec de Ecuador y Junior de Colombia.

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Alfredo Arias – campeón de Ecuador 2017.

Alfredo Arias – campeón de Ecuador 2017.

En resumen

  • Alfredo Arias es opción para dirigir a Emelec de Ecuador ante la crisis de resultados.
  • El entrenador uruguayo fue campeón nacional con el equipo azul en la temporada 2016.
  • Pablo Repetto, actual técnico de Santa Fe, es otra alternativa que maneja la directiva ecuatoriana.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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