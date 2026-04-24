Alejandro Restrepo dejó el DIM y ya tendría nuevo club ¿vuelve a Liga BetPlay?

El DIM decidió no continuar con el proceso de Alejandro Restrepo tras malos resultados, sin embargo el entrenador colombiano habría encontrado equipo en menos de una semana. Lo curioso es que su contratación tendría efecto dominó en Millonarios de Colombia.

Alejandro Restrepo es uno de los nombres firmes para tomar la dirección de Universitario de Deportes. El club peruano busca un entrenador tras la salida de Javier Rabanal y Restrepo tiene la ventaja de ser agente libre.

Si el campeón peruano avanza por Restrepo, Fabián Bustos dejaría de estar en planes y su continuidad en Millonarios de Colombia estaría asegurada. En contra del argentino está que hay un monto económico para cancelar si es que el DT decide irse.

Fabián Bustos tiene contrato hasta diciembre y rompió el silencio sobre rumores señalando que está cómodo en el club y que no piensa en salir. Con Universitario fue campeón de dos torneos cortos y uno nacional.

Los títulos de Alejandro Restrepo en su carrera como entrenador

Alejandro Restrepo ha sido campeón en dos ocasiones en la liga colombiana, un trofeo con el Deportivo Pereira y una Copa Colombia con el Atlético Nacional de Medellín.

Alejandro Restrepo se fue del DIM el 22 de abril. Foto: Getty

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En resumen