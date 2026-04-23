Los dos clubes de Colombia que se pelean a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio sigue siendo uno de los entrenadores más cotizados en el presente mercado de fichajes, y es que hay hasta tres equipos que quieren al DT colombiano. Dos de ellos son de la Liga BetPlay y uno revelado es del exterior, aunque también hay selecciones.

En Colombia, Deportivo Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga ya contactaron a Juan Carlos Osorio para este segundo semestre. En el exterior en México vuelven a apuntarlo como posible DT del América.

Dicho por el propio entrenador, Juan Carlos Osorio está en carpeta de selecciones Mundialistas, aunque el DT repitió que su intención es ir al Mundial solo con la Selección de Colombia.

Si es por tema económico, Juan Carlos Osorio podría recibir cerca de 70 mil dólares mensuales en México, casi el doble de lo que podía ganar en nuestro país.

Juan Carlos Osorio dejó el Remo de Brasil en febrero tras solo unos dos meses en el equipo, desde ahí ha estado en análisis de su futuro. En Atlético Nacional los hinchas lo piden como DT.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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En resumen