Fabián Bustos ha sido uno de los señalados por algunos resultados irregulares en Millonarios de Colombia. El DT argentino por su parte es valorado por otro equipo y le podría llegar una oferta.

Según el periodista Gustavo Peralta, Fabián Bustos estaría en planes nuevamente de Universitario de Deportes. El club peruano acaba de despedir a Javier Rabanal y buscan a un nuevo entrenador.

El argentino es muy valorado en Perú luego de haberse coronado campeón de dos torneos cortos y el torneo nacional con Universitario. El DT reconoce que su salida es difícil con el contrato vigente.

Si Millonarios decide la salida de Bustos, podrían llegar a un acuerdo de terminación de contrato. Millonarios también tuvo resultados positivos en el semestre como las dos victorias vs. Atlético Nacional.

El desenlace de los playoffs de la Liga BetPlay podría ser determinante para la continuidad del argentino. En Ecuador ha sido campeón con Barcelona y Delfín, también ha sonado para selecciones y clubes de Argentina.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Fabián Bustos – Universitario.

En resumen