“No habían hecho nada”: Las palabras de Falcao sobre O’Higgins que no van a gustar en Chile

¿El 'Tigre' no sabe perder o dijo la cruda verdad? Conoce las polémicas palabras de Falcao minimizando a O'Higgins que hoy indignan a Chile.

Millonarios quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras perder ante O’Higgins en condición de local, y a la hora de hacer una análisis del partido, Radamel Falcao García dijo una palabras que no van a gustar en Chile.

Falcao inició como suplente en el paritdo contra O’Higgins del 26 de mayo luego de ser titular en el empate 2-2 ante Boyacá Chicó del sábado 23. Era más que lógico porque ‘El Tigre’ venía de estar 34 días por fuera de las canchas. Poco pudo hacer para evitar la eliminación de Millonarios.

Radamel Falcao vio desde el banco de suplentes como O’Higgins ya ganaba 0-2 a los 38 minutos del primer tiempo. Entró al minuto 19 de la segunda etapa, tuvo un tiro bloquedo, ganó dos de tres duelos y fue duramente autocrítico tras la derrota 1-2 de Millonarios.

Las palabras de Falcao sobre O’Higgins que no van a gustar en Chile

Radamel Falcao y Alan Robledo. (Foto: Getty Images)

“La primera parte quizás nos faltó esa velocidad, esa intensidad para arrinconarlos porque ellos, sin sacamos lo goles, no habían hecho nada. Los goles quizás nos equivocamos nosotros, ellos fueron efectivos, pero tampoco habían hecho mucho como para ganar el partido. A nosotros sí nos faltó esa decisión y esa convicción de salir a buscarlo, y en la segunda parte lo tuvimos, pero no alcanzó. Finalmente, no logramos remontar y comprendo totalmente la decepción de la gente”, afirmó Falcao sobre la derrota 1-2 ante O’Higgins.

Radamel Falcao abrió la puerta para quedarse en Millonarios

A pesar de que había dicho que el partido ante O’Higgins del 26 de mayo podía ser el último en Millonarios, Falcao confirmó que con “mi esposa ahora que tuvimos la posibilidad de hablar con ella tengo el respaldo y el apoyo de la famila. No depende ni de Millonarios ni de mí. Hay que buscar soluciones. Sí se logra bien, si no, no sabemos. Hay que esperar y no apresurarse“.

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