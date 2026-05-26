Luego de salir corriendo tras la derrota ante O’Higgins, Rodrigo Ureña confirmó si se va de Millonarios

Los hinchas de Millonarios explotaron y la lluvia de insultos y reclamos empezó a bajar por las tribunas del estadio ‘El Campín’ porque el equipo perdió ante O’Higgins y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Acto seguido, Rodrigo Ureña salió corriendo de la cancha, y confirmó si se va de ‘Millos’.

Todo tiene una explicación… Antes de que se diera la derrota 1-2 ante O’Higgins que impidió la clasificación de Millonarios a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, se instaló el rumor que Ureña podría dejar al club albiazul para regresar al fútbol de Perú.

Según el periodista Gustavo Peralta, alguien de Universitario se comunicó con Rodrigo Ureña para ver si estaba interesado en regresar al equipo en el que jugó tres años. “Si le gustaría”, dijo Peralta sobre la respuesta que el volante de Millonarios les habría dado. Entonces… ¿Deja a ‘Millos’?

Rodrigo Ureña reveló por qué se fue corriendo tras la derrota ante O’Higgins

Ureña salió corriendo del estadio El Campín. (Foto: X / @WillyRodri13)

“¿No has visto un jugador enojado? No pasa nada. Si estoy acá es por algo. No creo que un jugador que pierde tiene que salir riéndose o haciéndole gestos de pedirle perdón al público y lo digo con mucho respeto. Sé que no estuvimos a la alura, no tan solo hoy (26 de mayo), esto es de un semestre”, fue la explicación de Ureña por salir corriendo tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

Ureña confirmó si se va de Millonarios luego de los rumores de Universitario

Rodrigo Ureña no solo reveló que jugó los dos últimos partidos de la Copa Sudamericana desgarrado, también confirmó que “tengo contrato vigente con Millonarios, me sentaré a hablar con la dirigencia no puntualmente para ver si sigo o no sigo. Como te digo soy una persona que les gusta los retos, lo que necesitamos hoy en día son muchas cosas y dentro esas cosas también es que tenga que mejorar. Obviamente, si mejoro por ahí puedo aportar un poco más de lo que lo vengo haciendo hablando desde lo personal. Ya cuando haya una evaluación, se sepa quién va, quién sigue y un monton de cosas que en realidad se tendrán que hablar en su momento“.

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