Bombazo: Nacional ya tiene las dos hojas de vida de los técnicos que le interesan para reemplazar a Arias

En Atlético Nacional no hay tiempo para pestañear porque pasan mil y una noticias. El entrenador Diego Arias parecía estar ratificado a pesar del mal resultado en la Copa Sudamericana, pero apareció la información que el equipo ‘Verdolaga’ ya tiene las dos hojas de vida de los técnicos que le interesan.

¡Oh, oh! Nacional perdió 1-3 con Millonarios y no solo quedó eliminado en la fase previa de la Copa Sudameicana. Se quedó todo el 2026 sin torneo internacional y Arias empezó a ser duramente cuestionado porque la nómina del equipo paisa cuesta 11.4 millones de euros más que la de ‘Millos’.

Sin embargo, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, fue claro y contundente: “No vamos a ratificar a nadie. Atlético Nacional no está buscando técnico. El técnico es Diego Arias“. ¿Tema terminado? ¡No! Nada que ver, por qué…

Los 2 técnicos que más le interesan a Nacional para reemplazar a Arias

Los dos técnicos que interesan a Atlético Nacional. (Foto: Getty Images)

“Que yo sepa en Nacional quieren que sigan el señor Arias. Ahora, más allá de que hay esa firmeza, todo el mundo se mueve y me llegó la información de dos técnicos que ofecieron a Atlético Nacional y que están en la mesa de Atlético Nacional”, empezó diciendo el narrador Eduardo Luis López. ¿Y quiénes son? “Número uno, Martín Palermo. Hoja de vida que ya está en la directiva de Atlético Nacional (…) Y el otro nombre que me dieron: Cristian ‘El Kily’ González“, reveló López en el programa ‘La FM Más Fútbol’.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Arias en Atlético Nacional?

Luego de ganar la Copa Colombia 2025, Atlético Nacional ratificó a Diego Arias como entrenador hasta diciembre de 2026, pero… Según información de los portales ‘El Futbolero’ y ‘El Colombiano’, las directivas del equipo ‘Verdolaga’ van a revisar en junio la continuidad del técnico colombiano.

