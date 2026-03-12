Juan Carlos Osorio suena para dos sorpresivos equipos

Juan Carlos Osorio dejó el Remo de Brasil hace pocas semanas y ya nuevamente estaría de regreso a los banquillos. El DT colombiano estaría en carpeta de dos sorpresivos equipos para este 2026.

Según medios de México, el América de la Liga MX lo tendría entre las carpetas en caso de que su entrenador Andrés Jardine se vaya al Sao Paulo de Brasil. Osorio tiene experiencia dirigiendo en México a los equipos Tijuana y el Puebla, ambos de la primera.

El segundo equipo que lo tendría en planes es la Selección de Guinea Ecuatorial, el modesto combinado nacional de África busca un nuevo entrenador para la clasificación al Mundial 2030 y el colombiano es opción.

Con el Remo ganó la Supercopa Estatal, mientras que en México no ha conseguido títulos nacionales. En Colombia y Estados Unidos fue campeón con Once Caldas, Atlético Nacional y el New York Red Bulls.

En horas recientes también lo han puesto en miras a un regreso al ‘Verdolaga’ y en Ecuador sonó para Liga de Quito en el 2025. El DT estaría a la espera de ofertas para conocer su decisión.

El salario que ganaría Juan Carlos Osorio en el América de México

André Jardine, actual Director Técnico del Club América, percibe un salario anual estimado entre 1.1 y 1.7 millones de dólares

