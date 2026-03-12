Es tendencia:
Mientras Barcelona SC brilla en Copa Libertadores, Octavio Rivero pasa el peor momento en Chile

Octavio Rivero tomó la polémica decisión de dejar Barcelona SC y hoy su realidad en Chile es la peor.

Por Jose Cedeño Mendoza

Octavio Rivero pasa el peor momento en Chile
Octavio Rivero pasa el peor momento en Chile

A comienzos de temporada, Octavio Rivero tomó la polémica decisión de dejar Barcelona SC, en medio del mal momento que vivía el club. El delantero priorizó un mejor salario en la U de Chile, pero ahora 3 meses después todo cambió para ambas partes.

Barcelona SC viene haciendo una gran campaña en la Copa Libertadores donde se clasificó a la zona de grupos dejando en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo. El club mejoró evidentemente su situación financiera, mientras que a Rivero le va mal en Chile.

Desde Chile confirmaron que Octavio Rivero tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y el delantero estará sin jugar por los próximos 4 meses. El futbolista llegó como el fichaje estelar para la U de Chile, pero ahora es un fracaso total su contratación.

En Barcelona SC eligieron a Darío Benedetto para reemplazar a Octavio Rivero, y la apuesta salió muy bien. Puesto que, el ‘Pipa’ ha dado la talla y ya marcó en el Clásico del Astillero y ante Técnico Universitario, asegurando así 6 puntos para Barcelona SC.

Octavio Rivero se fue mal de Barcelona SC. (Foto: Imago)

Tan malo fue el fichaje de Rivero, que en la U de Chile, gracias al reglamento, ya están buscando otras opciones de mercado. Por la lesión del jugador, superior a 4 meses, pueden fichar a un nuevo delantero, además, liberaron un cupo de extranjero.

Los números de Rivero en la U de Chile

Conmoción en Ecuador: Histórico equipo de LigaPro entra en proceso de quiebra

ver también

Conmoción en Ecuador: Histórico equipo de LigaPro entra en proceso de quiebra

Tras su fichaje por la U de Chile, Rivero apenas y jugó partidos con el equipo. Solo alcanzó a jugar un total de 92′ minutos entre 2 partidos. No marcó goles ni dio asistencias. No pudo ayudar a su equipo en la Copa Sudamericana, donde se quedaron eliminados ante Palestino.

El contrato de Octavio Rivero con la U de Chile

En Chile, Rivero estaría ganando un salario superior a los 20 mil dólares por mes, uno de los principales motivos para dejar Barcelona SC, y acabó firmando un contrato hasta finales de la temporada 2027. Aún tiene un largo contrato que cumplir en el club.

En síntesis:

  • Octavio Rivero será operado y causará baja por 4 meses en la U. de Chile, tras disputar apenas 92 minutos sin marcar goles.
  • Su salida de Barcelona SC permitió la llegada de Darío Benedetto, quien ha sido clave para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores.
  • La U. de Chile busca un reemplazo para el uruguayo, quien percibe un salario superior a los 20 mil dólares con contrato hasta 2027.
Jose Cedeño Mendoza
