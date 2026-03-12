A comienzos de temporada, Octavio Rivero tomó la polémica decisión de dejar Barcelona SC, en medio del mal momento que vivía el club. El delantero priorizó un mejor salario en la U de Chile, pero ahora 3 meses después todo cambió para ambas partes.

Barcelona SC viene haciendo una gran campaña en la Copa Libertadores donde se clasificó a la zona de grupos dejando en el camino a Argentinos Juniors y Botafogo. El club mejoró evidentemente su situación financiera, mientras que a Rivero le va mal en Chile.

Desde Chile confirmaron que Octavio Rivero tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y el delantero estará sin jugar por los próximos 4 meses. El futbolista llegó como el fichaje estelar para la U de Chile, pero ahora es un fracaso total su contratación.

En Barcelona SC eligieron a Darío Benedetto para reemplazar a Octavio Rivero, y la apuesta salió muy bien. Puesto que, el ‘Pipa’ ha dado la talla y ya marcó en el Clásico del Astillero y ante Técnico Universitario, asegurando así 6 puntos para Barcelona SC.

Octavio Rivero se fue mal de Barcelona SC. (Foto: Imago)

Tan malo fue el fichaje de Rivero, que en la U de Chile, gracias al reglamento, ya están buscando otras opciones de mercado. Por la lesión del jugador, superior a 4 meses, pueden fichar a un nuevo delantero, además, liberaron un cupo de extranjero.

Publicidad

Publicidad

Los números de Rivero en la U de Chile

ver también Conmoción en Ecuador: Histórico equipo de LigaPro entra en proceso de quiebra

Tras su fichaje por la U de Chile, Rivero apenas y jugó partidos con el equipo. Solo alcanzó a jugar un total de 92′ minutos entre 2 partidos. No marcó goles ni dio asistencias. No pudo ayudar a su equipo en la Copa Sudamericana, donde se quedaron eliminados ante Palestino.

El contrato de Octavio Rivero con la U de Chile

En Chile, Rivero estaría ganando un salario superior a los 20 mil dólares por mes, uno de los principales motivos para dejar Barcelona SC, y acabó firmando un contrato hasta finales de la temporada 2027. Aún tiene un largo contrato que cumplir en el club.

Encuesta¿Quién fue el más afectado con esta salida? ¿Quién fue el más afectado con esta salida? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: