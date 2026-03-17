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Bombazo: Selección Colombia llevaría a Falcao al Mundial ¿quién se queda fuera?

El delantero colombiano Radamel Falcao estará en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia pese a sus lesiones.

Por Gustavo Dávila

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Bombazo: Selección Colombia llevaría a Falcao al Mundial ¿quién se queda fuera? Foto: Getty
Bombazo: Selección Colombia llevaría a Falcao al Mundial ¿quién se queda fuera? Foto: Getty

De forma pública contaron el bombazo, Radamel Falcao irá al Mundial 2026 con la Selección Colombia, sin embargo en otro rol. El delantero colombiano estará en la delegación, más no en la convocatoria de jugadores.

Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) contó en el programa Jugada Maestra que Falcao está considerado para viajar, más no para tener minutos.

En la FCF revelaron que son conscientes del rol que tiene el ‘Tigre’ para el combinado nacional, así como su impacto de líder en el plantel del equipo, por eso lo analizarían llevar. Argentina ya hizo algo similar con Sergio Aguero en el Mundial Qatar 2022.

Esto tiene la intención de que sea una especie de homenaje al ‘Tigre’ quién está cerca de retirarse a sus 40 años de edad. En estos momentos se encuentra recuperándose de una lesión muscular con Millonarios.

Con esto, Radamel Falcao también tendría claro que Néstor Lorenzo no lo tendrá en cuenta para los delanteros que vayan al Mundial, pese a que había llegado a un acuerdo de regularidad con el DT argentino.

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En resumen

  • Radamel Falcao integrará la delegación de Colombia en el Mundial 2026 sin ser convocado.
  • El dirigente Álvaro González Alzate confirmó que Falcao viajará como líder, no como jugador.
  • La FCF planea este rol como homenaje al delantero, quien se recupera en Millonarios.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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