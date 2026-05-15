El entrenador de Portugal copia el discurso de Néstor Lorenzo con Falcao para hablar de Cristiano Ronaldo

Radamel Falcao García no volverá a jugar una Copa del Mundo. La decisión de Néstor Lorenzo de no incluirle en la convocatoria de Colombia sigue recorriendo todo el territorio nacional. Horas más tarde del anuncio, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, utilizó un discurso más que similar al del técnico argentino en relación con el futuro de Cristiano Ronaldo. Ambas selecciones se miden en casi un mes.

“Falcao es jugador de fútbol todavía. Sería una falta de respeto… Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como el del resto de sus compañeros, él estaría. Lo que él representa para el fútbol y para Colombia es muy importante. No obstante, hay otros criterios a tener en cuenta”, comentaba Néstor Lorenzo a la hora de confirmar que Radamel no haría parte de su lista de convocados. No ingresó ni siquiera en la de 55 que se entrega a la FIFA en estas fechas.

En las últimas horas, Roberto Martínez también habló como entrenador de Portugal. Fue consultado por el rol de Cristiano Ronaldo en una convocatoria que se hará oficial dentro de algunos días. Martínez emuló el discurso de Néstor Lorenzo al hablar de una edición de la Copa del Mundo donde cada futbolista debe llegar por méritos propios. Ni mucho menos se tiene un sitio garantizado por lo hecho años atrás.

“Los logros pasados no garantizan un lugar en la selección. Todos deben aportar al éxito del grupo. Aunque es el capitán y su talento es excepcional, tiene las mismas responsabilidades que cualquier otro jugador”, comentaba el entrenador español. Colombia y Portugal se medirán en la última jornada de su zona de grupos. Uzbekistán y Congo serán los otros rivales de dicha zona para ambos combinados.

Falcao no hará parte del Mundial 2026: GETTY

Roberto Martínez asegura que tal como ocurre con Falcao en Colombia, Cristiano Ronaldo mantiene un hambre competitivo palpable en el día a día. Solamente el ritmo de ambos a nivel individual y su estado de salud les evitará poder tener chances de enfrentarse nuevamente: “Cristiano mantiene intactas sus ganas de ganar y no he visto que su nivel haya bajado desde que llegó a Arabia Saudí. Está jugando muy bien y ha demostrado su importancia para Portugal. Su pasión sigue intacta pese a sus numerosos éxitos, y ese hambre de victoria es notable”.

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Roberto Martínez muestra su respeto por Colombia

El español tiene una historia más que ligada a Colombia. Con Hugo Rodallega firmó uno de los mejores Wigan Athletic de todos los tiempos. No nos olvidemos que tras la salida de José Néstor Pékerman fue uno de los principales candidatos de la Federación para tomar las filas del combinado nacional. Miami será la cita donde tendrán que medir fuerzas.

“Siempre se analiza la selección colombiana es el elemento mágico que nace en condiciones importantes. Crecí con Pacho Matura, la Selección del 94 y siempre ha habido grandes selecciones. Tenemos un máximo respeto, últimamente vimos un amistoso ante España y muestra lo bien que se adapta Colombia a los equipos europeos. Máximo respeto y a partir de un partido digno para un gran Mundial”,elogios y reflexiones de Roberto Martínez en los últimos meses hacia uno de sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Datos claves

Roberto Martínez afirmó que los logros pasados no garantizan la convocatoria de Cristiano Ronaldo .

afirmó que los logros pasados no garantizan la convocatoria de . El seleccionador comparó la situación de Ronaldo con la exclusión de Radamel Falcao en Colombia.

en Colombia. Portugal y Colombia compartirán el grupo del Mundial junto a Uzbekistán y el Congo.