¿Por qué no juega Enner Valencia en el partido de Boca Juniors vs la Recoleta por la Copa Sudamericana?

Enner Valencia es la gran ausencia en la Copa Sudamericana y es que el delantero no juega ante Recoleta por este motivo.

Este martes 11 de agosto de 2026 Boca Juniors juega en la Copa Sudamericana contra Recoleta. Sin embargo, el mayor atractivo era ver a Enner Valencia debutar. El delantero ecuatoriano es la nueva cara en ataque del equipo argentino, pero no jugará este encuentro.

¿Por qué Enner Valencia no juega en la Copa Sudamericana en el partido de Boca Juniors contra la Recoleta?

Enner Valencia no jugará en la Copa Sudamericana en este partido de ida de los 8vos de final porque el ‘Vasco’ Arruabarrena decidió no convocarlo para este encuentro. El jugador recién volvió a los entrenamientos en esta semana, tras no jugar desde finales de junio.

El goleador ecuatoriano está inscrito en el torneo, por lo cual, se podrá esperar que juegue en la vuelta la próxima semana. El futbolista podría también debutar el siguiente fin de semana en Argentina.

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

Enner Valencia llegó a Boca Juniors como el gran fichaje de este mercado para que Boca pueda volver a tener gol. El futbolista no viene de una buena Copa del Mundo, pero se ha mostrado muy emocionado por jugar en este equipo, a que se considera el reto más grande de su carrera.

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El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia firmó con Boca Juniors un contrato por 18 meses, por lo cual, el jugador ecuatoriano estará en Argentina hasta finales de la temporada 2027. Se espera que pueda rendir de inmediato en los siguientes encuentros.

En síntesis: