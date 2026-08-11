Lamine Yamal habría ayudado a enviar un avión para las víctimas del terremoto en Colombia: Esto se sabe

Esto se sabe sobre el rumor del avión que Lamine Yamal habría enviado para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia.

Le gusta la cultura colombiana y una vez más lo demostró. Lamine Yamal no solo tuvo un primer gesto con el pueblo colombiano luego del terremoto del 10 de agosto de 2026, también estaría detrás de un avión que va para Colombia con ayuda huminataria. ¡Se supieron los detalles!

Yamal venía de hacerse viral porque apareció en Medellín con la camiseta de la Selección Colombia junto al cantante Ryan Castro. ¡Ojo con este nombre! Sería clave para la ayuda que habría aportado la estrella de la Selección de España.

Al ver la tragedía que sufrió Colombia con el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI, Lamine Yamal no solo público un mensaje de apoyo en su cuenta de Instagram, también apareció junto a Castro a la hora de anunciar una ayuda para las víctimas.

Lamine Yamal habría ayudado a enviar un avión para las víctimas del terremoto en Colombia

Imagen del terremoto en Colombia y Lamine Yamal. (Foto: Getty Images)

Ryan Castro publicó un video con Yamal el 11 de agosto en el que anunció que “ahora mismo ya despegó el avión que junto a mi equipo que hará llegar a Cali nuestra primera carga de ayudas, mañana (12 de agosto) continuamos con dos aviones hacia Chocó y déjenos acá en este post lugares que debamos movernos rápido”. Además, el cantante de música urbana también dijo que “muchisímas gracias a toda la gente que sigue sumando, a todos los jugadores y a todos los artistas”. ¿Eso quiere decir que Lamine Yamal lo ayudó con ese primer avión? Hay altas probabilidades…

El nuevo mensaje de Yamal para las víctimas del terremoto en Colombia

“Mucha fuerza a todo el pueblo colombiano. La verdad que es una desgracia lo que ha pasado, pero mandamos todo nuestro apoyo. Ryan está haciendo lo que más puede”, fue el nuevo mensaje de Yamal para todo el pueblo colombiano.

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