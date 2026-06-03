Tras el 3-0 del Junior, al DT de Nacional le acordaron de Millos en plena conferencia y así reaccionó

¿Perdió la cabeza o puso al periodista en su sitio? Mira cómo reaccionó el DT de Nacional al oír de Millonarios tras el 3-0 del Junior.

Atlético Nacional recibió un golpe duro en la final de ida de la Liga Colombiana I-2026 luego de perder por goleada 3-0, así que fue inevitable que al DT Diego Arias le recordaran en plena conferencia de prensa a Millonarios por otro nuevo mal resultado en un partido importante.

¡A los antecedentes! Nacional se quedó sin jugar torneo internacional en el 2026 luego de perder 1-3 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en la fase previa de la Copa Sudamericana y el entrenador Arias fue duramente señalado.

El siguiente gran partido para Atlético Nacional en el primer semestre del 2026 fue la final de ida ante Junior de Barranquilla. No solo el equipo ‘Tiburón’ los pasó por arriba con ocho tiros al arco, de no ser por la falta de efectividad la goleada hubiera sido peor. Diego Arias tenía que decir algo al respecto.

La reacción de Diego Arias luego de que le recordaran a Millonarios tras el 3-0 del Junior

Diego Arias DT de Atlético Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Durante la conferencia de prensa tras la derrota 3-0 ante Junior de Barranquilla, el periodista Samuel Vásquez, de ‘Transfermarkt’, le acordó a Arias que Nacional se ha visto desdibujado en dos de los tres partidos más importantes del semestre (vs. Millonarios y Junior) y la reacción del DT ‘Verdolaga’ fue contundente: “Como lo dices tuvimos algunos partidos que evidentemente no era el resultado ni el juego que queríamos, que habíamos preparado y al nivel de nuestras ilusiones. A partir de ahí, nosotros crecimos, reconocimos lo que fallamos, hicimos analices profundos de en qué podíamos mejorar y el equipo se paró, creció, luchó y algo que es muy importante: estuvo unido“.

Día y hora de la final de vuelta entre Nacional y Junior en Liga Colombiana I-2026

Si Atlético Nacional quiere llegar a los penales deberá anotar tres goles y que Junior de Barranquilla no le marque en la final de vuelta de la Liga Colombiana I-2026, que se disputará el lunes 8 de junio a las 5:00 P.M. en el estadio Atanasio Girardot.

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