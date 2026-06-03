El matemático que predijo los últimos 3 campeones del Mundial definió el futuro de la Selección Colombia

¿Decepción inminente o la gloria absoluta? Conoce el destino de la Selección Colombia en el Mundial 2026 según el matemático infalible.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya se empezó a jugar con las predicciones de los expertos y, en esta ocasión, la Selección Colombia no salió bien parada. Joachim Klement, matemático alemán que predijo los últimos tres campeones de la Copa del Mundo, definió el futuro de la ‘Tricolor’.

Todo empezó en el Mundial de Brasil 2014 cuando Klement se hizo conocido porque creó un sistema que analizaba las probabilidades y los contextos que podían llegar a influir en cada partido hasta llegar a la selección que saldría campeona. Acertó en esa Copa del Mundo y confesó estar “horrorizado cuando Alemania salió campeón por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”.

El metodo de Joachim Klement, que contembla el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada país, el tamaño de la población, el rol que ocupa el fútbol en cada sociedad, una cuota de azar y la posición en el ranking FIFA, se puso en marcha para el Mundial 2026. Las noticias no son buenas para la Selección Colombia.

La predicción sobre la Selección Colombia en el Mundial que nadie quería escuchar

James jugará su tercer Mundial. (Foto: Getty Images)

Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026 con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Según Klement, la ‘Tricolor’ terminará segunda y enfrentará a Croacia en los dieciseisavos de final. El metodo del matemático alemán definió que la selección colombiana perderá este partido y no avanzará a octavos de final. Dura predicción…

El campeón del Mundial 2026, segun Joachim Klement

Luego de predecir que Brasil perderá en los dieciseisavos de final ante Japón y que la Selección Argentina llegará hasta cuartos de final porque Portugal los va a eliminar, Joachim Klement predijo a Países Bajos (Holanda) como el campeón del Mundial 2026. Le ganarían a Cristiano Ronaldo y compañía.

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