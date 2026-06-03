El polémico delantero ahora está muy lejos de aquellas cifras que lo ponían como uno de los más caros de Colombia, hace pocos años.

Jhon Durán sigue sin poder resolver su futuro, y de momento aún es jugador de Al Nassr, pese a todos los rumores. El delantero colombiano lleva dos años de puras incertidumbres y cambios raros para su carrera, y todo eso afectó a su valor de mercado.

En su mejor momento, Jhon Durán llegó a costar 40 millones de euros. Todo esto, cuando el delantero colombiano estaba brillando con Aston Villa en la Premier League. Ahora el ‘Killer’ está muy lejos de esas cifras que lo convirtieron en uno de los mejores.

De acuerdo a la información de Transfermarkt, el actual valor de mercado de Jhon Durán es de 15 millones de euros. Una cifra muy baja, que solo se entiende analizando los últimos años del delantero. Pasó por la Liga de Arabia, Turquía y hasta estuvo en Rusia.

La irregularidad, las polémicas y el ya no tener competencia a nivel de selecciones, hacen que el delantero colombiano ahora alcance uno de los valores de mercados más bajos de su carrera, desde la temporada 2023, cuando llegó a costar 12 millones.

Jhon Durán aún juega en Al Nassr. (Foto: GettyImages)

Se espera que en las próximas horas se resuelva el futuro de Jhon Durán. El colombiano viene sonando con fuerza para un regreso a Europa y jugar en Turquía con el Galatasaray. No obstante, aún no hay nada confirmado para su siguiente equipo.

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El contrato de Jhon Durán en Arabia Saudita

Jhon Durán tiene contrato con Al Nassr todavía hasta la temporada 2030. Sin embargo, ni el delantero ni el club se muestran muy receptivos a la idea de que siga el próximo año. Nuevamente buscarían una cesión y en el mejor de los casos una venta.

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