Cambio de planes para el futuro de Jhon Durán

El extremo colombiano Jhon Durán sigue sin definir su futuro y ahora que parecía todo listo para irse al Galatasaray hubo un cambio abrupto.

El extremo colombiano Jhon Durán aún no cierra el tema de su futuro profesional para la siguiente temporada. El colombiano tenía todo listo par air al Galatasaray pero hay un abrupto cambio de planes.

Medios turcos señalan que Okan Buruk, técnico del Galatasaray ha rechazado enfáticamente la contratación de Jhon Durán. El entrenador había expresado su inconformidad a la directiva del equipo.

El entrenador no solo ha señalado su negativa a fichar al ex Aston Villa, sino que advirtió que en caso que sea contratado, no lo tendrá en cuenta y gozará de pocos minutos.

Tras la advertencia, lo más probable es que el entorno de Durán le busquen un nuevo equipo. Durán se había ofrecido al Galatasaray rebajando incluso considerablemente su salario.

El Al Nassr no lo tiene en planes y el Fenerbahce no lo renovó al igual que el Zenit de Rusia, tampoco fue convocado por Lorenzo al Mundial con la Selección Colombia. Su salario en Arabia ascendía hasta los 21 millones de euros.

Las estadísticas de Jhon Durán en este 2026

Entre Fenerbahce y Zenit, Jhon Durán alcanzó a jugar un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Estuvo en cancha más de 1.400 minutos y su rendimiento no le permitió aunque sea entrenar para buscar un lugar en el Mundial.

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