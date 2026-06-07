Madre de James Rodríguez hace lamentable denuncia tras la polémica con Petro

Parecía cerrado el tema pero la madre de James Rodríguez hizo lamentable denuncia luego de la polémica con Gustavo y Antonella Petro.

Parecía que la polémica entre James Rodríguez y Antonella Petro quedó cerrada luego del cálido mensaje entre ambos, sin embargo un nuevo protagonista se suma: María del Pilar Rubio, madre de James. En redes sociales se pronunció revelando lamentable denuncia.

La madre del futbolista dio a conocer que ha recibido más de 200 mensajes luego del desplante de su hijo a la hija del presidente Gustavo Petro. “Tengo como 200 mensajes en mi Instagram. La mala noticia es que no leo nada que no sea de la gente que sigo, pero supongo que son de paz y amor, pero como le digo a mis hijos, hace tiempo que soy de caucho”, arrancó en sus storys de Instagram.

“No pierdan su valioso tiempo escribiéndome, por mi salud mental y también la tranquilidad, esta reina hace mucho dejó de leer y escuchar críticas, así como halagos. A palabras necias, oídos sordos”,

“Además, nadie nunca en la vida, me hará dudar de la grandeza y humildad de mis hijos (Juana Valentina y James). Si de algo estoy segura es que, como madre, he formado dos personas con valores, respetuosos y principios, todo basado desde el amor y la tolerancia”, finalizó.

La salida de la Selección Colombia a Estados Unidos quedó algo empañada por esta polémica, generando mensajes de Gustavo Petro, la Federación Colombiana, Nestor Lorenzo y más.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

Portugal

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Uzbekistan

Colombia