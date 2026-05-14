Camilo Vargas tendría nuevo club luego del Mundial

El arquero Camilo Vargas cambiaría de equipo luego del Mundial, dónde ya es parte de la prelista de la Selección Colombia.

Otro de los jugadores colombianos que cambiaría de equipo luego del Mundial 2026 es Camilo Vargas. El arquero que tiene un lugar casi seguro entre los convocados de Néstor Lorenzo, podría tener nuevo rumbo.

Camilo Vargas podría dejar el Atlas de Guadalajara y mudarse al Santos Laguna en la misma Liga MX. El equipo de Torreón busca arquero y Atlas tiene como transferible al portero.

Claro que su salida no sería a cualquier precio, el arquero lleva siete años en el club y es una de las figuras del club. Atlas fijó su cláusula de salida en 10 millones de dólares.

Su salario es de 1 millón de dólares al año, cifra accesible para ser igualada por el verdiblanco. Atlas podría esperar a luego del Mundial 2026 para que se eleve la cotización del portero.

Camilo Vargas dejó Deportivo Cali en el 2019 luego de que Atlas pagara 1.5 millones de dólares por él. Es seleccionado de Colombia desde la temporada 2014.

Los títulos de la carrera de Camilo Vargas

Camilo Vargas ha conseguido tres títulos con Atlas, dos Ligas MX y una Copa de Campeones. En Colombia fue campeón con Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

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Camilo Vargas – Atlas Liga MX. Foto: Getty.

En resumen