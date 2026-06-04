Las posibles salidas de Junior luego de la final ¿se van bicampeones?

Junior de Barranquilla está a unos días de ser bicampeón del fútbol colombiano y ya empieza a definir algunas salidas.

Luego del 3-0 de la ida, Junior de Barranquilla se siente con confianza de poder cerrar la próxima semana el bicampeonato. La directiva por su parte piensa en el armado del plantel y va definiendo sus primeras salidas, con algunas sorpresas.

El arquero Jorge Soto termina contrato a mitad de temporada y luego de eso podría irse libre. Lo sorpresivo es que desde la propia directiva pusieron en duda a Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

Fuad Char, máximo accionista de Junior, señaló estar muy conforme con lo demostrado por ambos atacantes sin embargo “terminan contrato el 30 de junio, así es la vida, luego veremos si los necesitamos o no”.

Para los hinchas de Junior, les transmitió la tranquilidad de que el entrenador Alfredo Arías está prácticamente renovado, a falta de la firma del contrato. Había interés de otros clubes del exterior.

Junior podría coronarse bicampeón del fútbol colombiano la próxima semana, asegurando un millonario premio por jugar Copa Libertadores, así como pasar a jugar la Superliga Colombia.

Los fichajes de Junior de Barranquilla 2026

Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Alfredo Morelos, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Jean Carlos Pestaña, Mauro Silveira, son los refuerzos de Junior para la presente temporada.

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Junior de Barranquilla – Teófilo Gutierrez.

En resumen