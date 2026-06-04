Las posibles salidas de Junior luego de la final ¿se van bicampeones?

Luego del 3-0 de la ida, Junior de Barranquilla se siente con confianza de poder cerrar la próxima semana el bicampeonato. La directiva por su parte piensa en el armado del plantel y va definiendo sus primeras salidas, con algunas sorpresas.
El arquero Jorge Soto termina contrato a mitad de temporada y luego de eso podría irse libre. Lo sorpresivo es que desde la propia directiva pusieron en duda a Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.
Fuad Char, máximo accionista de Junior, señaló estar muy conforme con lo demostrado por ambos atacantes sin embargo “terminan contrato el 30 de junio, así es la vida, luego veremos si los necesitamos o no”.
Para los hinchas de Junior, les transmitió la tranquilidad de que el entrenador Alfredo Arías está prácticamente renovado, a falta de la firma del contrato. Había interés de otros clubes del exterior.
Junior podría coronarse bicampeón del fútbol colombiano la próxima semana, asegurando un millonario premio por jugar Copa Libertadores, así como pasar a jugar la Superliga Colombia.
Los fichajes de Junior de Barranquilla 2026
Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Alfredo Morelos, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Jean Carlos Pestaña, Mauro Silveira, son los refuerzos de Junior para la presente temporada.
Los primeros nombres para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional tras la goleada ante Junior
Junior de Barranquilla – Teófilo Gutierrez.
En resumen
- Junior de Barranquilla lidera la final tras ganar 3-0 en el partido de ida.
- Fuad Char puso en duda la continuidad de Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez después del 30 de junio.
- El entrenador Alfredo Arias tiene su renovación prácticamente acordada con el club.