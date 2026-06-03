El apodo que Vélez le puso a los seguidores de Iván Cepeda por “secuestrar” el bus de la Selección Colombia

Descubre el polémico apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a los seguidores de Iván Cepeda por retener el bus de la Selección Colombia.

Era imposible que no fuera a reaccionar… Carlos Antonio Vélez es el periodista deportivo que más activo ha estado con los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial 2026 en Colombia, y al ver que algunos seguidores del candidato Iván Cepeda secuestraron, según él, al bus de la ‘Tricolor’, no dudó en reaccionar con un apodo.

Vélez empezó a dar de qué hablar en X cuando se dio cuenta de que el presidente Gustavo Petro desconoció los resultados de la primera vuelta en la que Abelardo De la Espriella obtuvo el 43.7 por ciento de la votación con 10.361.499 millones de votos e Iván Cepeda quedó con el 40.9 por ciento y 9.688.361 votos.

“Cuando ganan todo es limpio y cuando pierden… ¡Hubo fraude! ¡¡¡A cantarle a Gardel!!!”, empezó diciendo Carlos Antonio Vélez. Luego, el periodista reaccionó al ver el video en el que varios seguidores de Cepeda interceptaron el bus de la Selección Colombia para pegarle publicidad del candidato del ‘Pacto Histórico’.

Vélez y un apodo a los seguidores de Iván Cepeda por “secuestrar” el bus de la Selección Colombia

Vélez opinó sobre los seguidores de Cepeda. (Foto: Instagram / @velezfutbol y X)

“Lo que pasó con la selección con esa horda subnormal que la atacó y la secuestró, porque eso de parar y no dejar a avanzar, no tener a libertad de locomoción, eso es un secuestro. Pregunto: ¿La selección en un bus puede ir por la ciudad sin la respectiva escolta policial que impida que una horda zombie no la deja avanzar? Es un símbolo del país, ahí en eso sí no me tranzo con nadie, me atravieso como una mula. ¿Y esto qué es? Ya no se puede ni transportar a unos jugadores de fútbol que van entre un hotel y un estadio. No pueden porque aparece una horda que no deja porque cree, piensa o le metieron en la cabeza, porque como hay tanto lavado y hay tanta gente que se deja lavar, que es que la selección está comprometida en tema electoral. No, la selección tiene un problema jodido que se llama Uzbekistán, y después otro que se llama Congo, y luego otro que llama Portugal, y luego otro que se llama Inglaterra o Croacia y luego otro que se puede llamar España, Francia o no se que. Esos son los problemas que tienen Colombia”, dijo Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

¿Influye el Mundial? La segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia es este día

Será tres días después del partido de la Selección Colombia ante Uzbekistán y dos días antes del duelo ante la República Democrática del Congo. La segunda vuelta de la elección presidencial 2026 en Colombia será el domingo 21 de junio. En pleno Mundial de fútbol…

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