‘Chicho’ Arango se enteró de que Vélez pagaría 2.5 millones para que deje a Nacional y esto decidió

Cuando casi nadie lo esperaba, apareció un rumor en el mercado que tocó las puertas de Atlético Nacional en el fútbol de Colombia. Cristian ‘Chicho’ Arango está en carpeta de Vélez Sarsfield, de Argentina, y ya tomó una decisión sobre la posibilidad de dejar al equipo ‘Verdolaga’.

Después de dar mil y una declaraciones sobre el amor que tiene por Nacional, ‘Chicho’ Arango empezó el 31 de enero de 2026 a cumplir el sueño de estar en el equipo del cual es hincha. Las cosas no vienen saliendo de la mejor manera y… ¿Es hora de partir?

Con más de 20 días por fuera de las canchas por golpes y lesiones, Cristian Arango no se logró consolidar como títular en el primer semestre con Atlético Nacional, y apenas lleva dos goles en 643 minutos. Aún así, desde Argentina infromaron que el delantero de 31 años interesaría a Vélez Sarsfield.

Esto decidió ‘Chicho’ Arango ante el interés de Vélez Sarsfield para que deje Nacional

Chicho Arango juega su segundo semestre con Nacional. (Foto: Vizzor Image)

El periodista Yony Gutierrez, de la emisora ‘La FM’, informó que conoció desde Argentina que el interés de Vélez es adquirir en su totalidad los derechos deportivos de Cristian ‘Chicho’ Arango, está tazado en 2.5 millones de dólares, o una cesión en condición de préstamo. La decisión del delantero fue contundente: “Al jugador solo le interesa seguir en Atlético Nacional”, publicó en X Juan David Londoño, del medio ‘La Tertulia Verdolaga’.

La postura de Atlético Nacional ante una posible oferta por Cristian ‘Chicho’ Arango

Mientras que la posición de Cristian Arango es quedarse en Atlético Nacional, Juan Felipe Cadavid, de ‘La FM’, informó cuál es la postura del equipo paisa ante una posible oferta para que le den un dinero de compensación por interrumpir el contrato del delantero, ya que los derechos deportivos pertenecen al equipo San José Earthquakes, de la MLS. “Hoy (25 de agosto) del lado de Nacional no ven la salida de ‘Chicho’ Arango. Siguen confiando que ‘Chicho’ va a retomar su nivel y va a ser importante para Atlético Nacional. Son conscientes que ‘Chicho’ hasta aquí no ha entregado lo que todos esperaban (…) pero, por ahora, no están coonsiderando que ‘Chicho’ va a salir“, contó Cadavid.

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