Oficial: Millonarios confirmó quién le quitó el puesto a Faryd Mondragón como AT de Alberto Gamero

Es un viejo conocido de la hinchada albiazul… El misterio se acabó y Millonarios confirmó quién le quitó el puesto a Faryd Mondragón como uno de los asistentes técnicos que tendrá Alberto Gamero en su segunda etapa en el equipo ‘Embajador’.

“Con el regreso del profesor Alberto Gamero al banco de Millonarios, el equipo Embajador también comienza un nuevo ciclo acompañado por un cuerpo técnico que combina experiencia, conocimiento del club y nuevas miradas desde el fútbol profesional. A su lado estará Mayer Candelo, quien regresa a la institución donde dejó una huella como futbolista, ahora para asumir el cargo de asistente técnico. El caleño vistió la camiseta Azul en diferentes etapas y fue protagonista de dos títulos: Copa en 2011 y la Liga 2012-II, campeonato que además significó el regreso de Millonarios a un título de Liga después de varios años. Tras su retiro como jugador, Mayer comenzó su camino como entrenador y dirigió a Cortuluá y Deportivo Cali, experiencias que ahora suma a su regreso a Bogotá desde una nueva función”, publicó la página oficial de Millonarios.

En síntesis